Fahrrad Oldtimer Fahrradtreffen am Maschsee am 02.04.17 (jeden 1.Sonntag bis Oktober)

Hannover: Maschsee (Seebiergarten Nordufer) | Neues Jahr neues Glück!

Auch in diesen Jahr treffen wir uns wieder in Hannover am Maschsee.



Von April bis Oktober 2017, jeden 1. Sonntag im Monat, See Biergarten -

Biergarten, Arthur-Menge-Ufer 3, 30169 Hannover um/ab 15.00 Uhr.

Es ist ein zwanglosen Treffen, zum sehen und gesehen werden, um sich

auszutauschen und um neue Kontakte zu knüpfen. Alte Fahrräder müssen nicht

mitgebracht werden, wäre aber schön! Bei schlechten Wetter werden wir uns

gegenüber des Biergartens in die Seeterrasse setzen.

Für Rückfragen stehe ich gerne bereit.

Man kann sich auch am Stöckener Friedhof/Herrenhäuser Gärten treffen und zusammen hinfahren mit dem Oldtimer !Dann bitte auch eine Nachricht an mich!! Wegen Absprache !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei Facebook gibt es zum Treffen u. Austauch auch eine Gruppe:

Fahrrad Oldtimer Freunde Hannover Maschsee