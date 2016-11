Niedersächsische Landesmeisterschaften Bosseln 2017!

Am 19. November 2016 fand die Landesmeisterschaft im Hallenbosseln der Damen in Hannover-Anderten statt. Es war der reinste Krimi! Vier Damen-Mannschaften aus Stadthagen, Anderten, Sögel sowie aus Langenhagen kämpften um den Titel und schenkten sich nichts. Stadthagen gewann den 1. Platz mit 8 zu 4 Punkten, Anderten und Sögel hatten jeweils 6 zu 6 Punkte, jedoch lagen die Anderten Damen mit den besseren Wurfpunkten (38 zu 36) vor Sögel. Weit abgeschlagen auf dem 4. Platz die Damen der BSG Langenhagen. Glückwunsch an die Damen der VSG Stadthagen zum 1. Platz! Tolle Leistung!Fotos © 2016 Jens Bodenstein