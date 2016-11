Niedersächsische Landesmeisterschaft im Hallenbosseln am 19.11.2016

Die BSG Anderten e.V. ist der diesjährige Ausrichter der Landesmeisterschaften Bosseln der Damen 2017.Wer sich nichts unter Hallenbosseln vorstellen kann und sich diese in Deutschland meist unbekannte Sportart einmal anschauen will, ist herzlich am 19.11.2016, um 11.00 Uhr im Eisteichweg 9 in 30559 Hannover willkommen.Wir von der BSG Anderten würden uns sehr über interessierte Zuschauer freuen!Als Daumen drücken für unsere Damen!Für die BSG Anderten : Jens Bodenstein - Mitglied und "Webmaster" der BSG Anderten