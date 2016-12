Erstes Bosselturnier der Fa. HEIDELBERGCEMENT bei der BSG Anderten e.V.

Am 17. Dezember 2016 war die Firma HEIDELBERGCEMENT zu Gast bei der BSG Anderten . Das erste Firmen-Hallenbosselturnier in der Geschichte unseres Vereines. Über 40 Mitarbeiter bosselten um die ersten 3 Plätze. Eine tolle Stimmung mit viel Freude am Spiel war das prägende Erlebnis dieses Tages. Zum Abschluß wurde in der Gaststätte "Sportfreunde Anderten" zünftig getafelt und die Sieger diese Turnieres kamen zu ihrer verdienten Ehrung. Ein herzliches Dankeschön geht an den Werkleiter Dr. Christoph Hommertgen von HEIDELBERGCEMENT für die großzügige Einladung und Spende.Fotos © 2016 Jens Bodenstein