Wer das neue Brandschutzmobil der niedersächsischen Feuerwehren und der VGH in Aktion erleben will, kann dies am morgigen Samstag ab 11.00 Uhr auf dem Anderter Schützenplatz 1, in 30559 Hannover - Anderten.

Neben Vorführungen des Brandschutzmobils hat die Freiwillige Feuerwehr Anderten so ziemlich alles organisiert was Spaß macht:



Live-Musik

Speisen vom Grill

Modenschau

Hüpfburg

vielfältige Vorführungen

Besichtigung der Einsatzfahrzeuge

Kaffeegarten

uvm.



Also "nich lang schnacken" auf nach Anderten. Morgen ab 11.00 Uhr am Anderter Schützenplatz 1, in 30559 Hannover - Anderten!



Die Kameraden der Feuerwehr freuen sich auf Ihren Besuch!