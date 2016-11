Geschenke-Flashmob für Die!!! Weihnachtsfeier 2016

Um diese große Feier auszurichten, sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wir suchen Kleinspenden für den täglichen Bedarf: Shampoo, Duschgel, Seife, oder Lebensmittel wie Wurst, Käse, Honig, Marmelade (eingeschweißt und/oder Dosen, kein Glas), oder noch gute Bücher für Erwachsene und Kinder im Grundschulalter, oder auch gute saubere Bekleidung für Erwachsene, oder schnöden Mammon - denn (Teil-) HCC-Miete, Technik (auch Teil-), LKWs und Busse kosten Geld (auch Fahrkarten, die Üstra hat uns noch nicht ein Jahr unterstützt).Damit ihr uns helfen helf kommen wir auch nicht ohne vor Ort, nicht ohne DIE WOHNRAUMHELDEN (am 02.12. um 16:00 Uhr bei den Waschweibern, Limmer 1) und nicht ohne BRAZZO BRAZZONE (am 03.12. um 13:00 Uhr vor dem Kaufhaus König, Lister Meile 35a - Hinterhof). Wir bringen übrigens auch unseren ersten Benefiz-Sampler mit, den ihr gegen eine Spende ab 10,00 EUR erwerben könnt.Näheres entnehmt bitte auch den Bildern (Flyer). Kommet zuhauf, unterstützt uns, hört gute Musik und geht mit einem guten Gefühl in die Weihnachtszeit, mit einem Gefühl was gutes getan zu haben. Es kommt bei denen an, die es nötiger haben.