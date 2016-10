Spieldauer: 79 Min.Jahr: 2016Format: CDBeschreibung: Die Weihnachtsfeier - Benefizsampler Vol. 1 / 2016 - 79 Minuten Laufzeit - Cover von Bernd NatkeAbzugeben gegen eine SPENDE von mindestens 10,00 EUR. Die besagten 10,00 EUR gehen zu 100 % als SPENDE an "Die!!! Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige in Hannover. Auf dieses Produkt fällt keine Mwst. an, da es komplett mit unserem Trägerverein abgerechnet wird.Träger-Verein für "Die !!! Weihnachtsfeier": KrAss UnARTig / Verein autodidaktischer Künstler in Deutschland e.V. - Gemeinnütziger Verein, eingetragen im Vereinsregister, Amtsgericht Hannover, Vereinsregisternr: 200876, FA Hannover 25/207/43853 - Nähere Angaben auf unser Website: http://www.weihnachtsfeier-fuer-hannover.de Im Netz: http://www.weihnachtsfeier-fuer-hannover.de/ Exklusiv und nur auf dieser CD sind die Titel 1 & 3, wobei wir uns für Titel 1 herzlich bei Radio FFN, Fury in the Slaughterhouse und Maybebop bedanken und für Titel 3 natürlich bei den Abstürzende Brieftauben.Zu beziehen unter:undBooklookerIn Hannover ab dem 25.10.2016 (gegen Mittag) zu bekommen bei: Decius (Stadtmitte), Comix, 25 Music, Ohrwurm & Waschweiber.Playlist:01. Fury in the Slaughterhouse feat. Maybebop - Won't Forget These Days (A-Cappella)02. Terry Hoax - What are you here for03. Abstürzende Brieftauben - Zeit zum wandern04. Stoppok - Man weiss es nicht05. Marquess - Mas06. Osssy - The Beauty of the Tree07. Maciek - Stormy Weather08. Geier Sturzflug und Freunde - Könige der Welt09. Matthias Brodowy - Stadt mit Keks10. Wingenfelder - Hey Cowboy11. Mike Leon Grosch - Besser als perfekt12. Carry Me - Dieser Moment13. Milou & Flint - Excuse Moi14. Zöller & Konsorten - Dadadadam15. Wohnraumhelden Liga - Wellen in den Pudding16. Garage 3 - Aber geil ist es auch17. Combo Colossale - Julia18. SpVgg Linden Nord - Komm und bedien Dich19. Klang und Leben - Ich brauche keine Millionen20. klar - Kannst Du mal die Welt anhalten21. Werner Nadolnys jane - All my friends22. Jutta Weinhold - Black Bone Song