DIY: Parfume aus ätherischen Ölen herstellen.

Im Seminar mit der Aromaexpertin Eleonore Braun-Folta können Sie eigene Düfte aus natürlichen Bestandteilen mischen.

Kosten und Anmeldung

Ein eigenes Parfum mischen ist etwas Besonderes, denn es entstehen ganz individuelle und einzigartige Düfte. Wir kreieren Duftkompositionen mit ätherischen Ölen, die uns anregen oder beruhigen, erinnern lassen oder inspirieren … Düfte und Gerüche können unsere Stimmungen beeinflussen und sich auf unsere Wohlbefinden auswirken.Dabei ist das Mischen selbst nicht so schwer, die richtige Zusammensetzung der ätherischen Öle ist die Kunst, denn nicht jeder Duft wirkt mit jedem harmonisch. Deshalb unterstützt uns die Aromaexpertin Eleonore Braun-Folta. In einer kurzen einleitenden Erläuterung erklärt sie die Wirkung von ätherischen Ölen, die verschiedenen Duftnoten bzw. Duftgruppen. Auch bei der Komposition unseres Duftes steht sie uns zur Seite.Teilnahmebeitrag: 15 Euro plus Verbrauchsmaterialien (je nach Wahl der Öle und Menge ca. 5 – 30 €).Anmeldung unter: hallo@sieh-hier.de Die Anmeldung wird erst mit Zahlung des Teilnahmebeitrags verbindlich. Kontoverbindung wird nach der Anmeldung zugesandt.