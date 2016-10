Und plötzlich waren die Fotos auf der Speicherkarte weg...

Eigentlich wollte ich von unserer letzten Fototour durch den Berggarten eine bunte Sammlung herbstlicher Impressionen mitbringen. Und die Voraussetzungen für gelungene Aufnahmen waren optimal - es war windstill und das warme Licht der strahlenden Oktobersonne setzte die herbstlich gefärbten Pflanzen passend in Szene. Und so klackte munter der Auslöser während unseres Bummels durch den Berggarten.

Zuhause dann die böse Überraschung: Nachdem der erste Ordner der 32 GB-Speicherkarte voll war, wurden anscheinend keine weiteren Aufnahmen gespeichert. Während des Fotografierens fiel mir das nicht auf, denn die letzten Aufnahmen konnte ich dort immer noch anschließend auf dem Display der Kamera sehen. Nun gibt der PC allerdings an, der entsprechende zweite Ordner der Speicherkarte wäre leer. Wer hat Tipps für mich, ob und wie ich die verlorenen Aufnahmen retten kann? Irgendwo müssen sie ja geblieben sein. Habt ihr auch schon solche unschönen Erfahrungen gemacht?Eines ist sicher: Ich werde vor jeder neuen Tour in Zukunft nur noch komplett geleerte Speicherkarten in die Kamera einlegen.Danke schon vorab für eure hoffentlich hilfreichen Kommentare!