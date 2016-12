Bunte Welt der Orchideen im Berggarten Herrenhausen

Eine der größten und schönsten Orchideensammlungen der Welt ist im Schauhaus des Berggartens Herrenhausen zu finden. Gerade in den trüben Wintermonaten übt die Formen- und Farbenpracht der edlen Pflanzen auf uns ihren besonderen Reiz aus. Denn während der Garten draußen im Winterschlaf döst, scheint das Orchideenhaus in einen bunten Farbtopf gefallen zu sein. Von zarten Pastelltönen bis zu kräftigen Farben leuchten die Blüten hier um die Wette. Manche Arten kommen dabei auf den ersten Blick eher unscheinbar daher. Doch wenn ihr genauer hinschaut, werdet ihr auch von der Schönheit der Mini-Orchideen begeistert sein. Und wusstet ihr schon, dass der Frauenschuh seinen Namen bekam, weil seine Blütenform an ein Damenpantöffelchen erinnert?



Schon Mitte des 19. Jahrhunderts begann man im Berggarten unter dem Hofgärtner Hermann Wendland eine Orchideensammlung anzulegen. Die zählt heute zu den bedeutendsten weltweit und ist seit den 1950er Jahren in einem der unter Denkmalschutz stehenden und nach dem 2. Weltkrieg an historischer Stelle erbauten Schauhäuser am Schmuckhof untergebracht. Der Zahn der Zeit nagte aber auch an diesen Gebäuden. Und so soll nach dem bereits sanierten Kakteen- und Tropenhaus Anfang 2017 nun auch das Orchideenhaus saniert werden. Bis dahin könnt ihr euch aber noch einen Klecks Farbe abholen und die bunte Welt der Orchideen abtauchen.Geöffnet sind die Schauhäuser des Berggartens derzeit täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr. Erwachsene zahlen 3,50€ (ermäßigt 1,50€) Eintritt. Wenn ihr wie wir die Herrenhäuser Gärten im Jahreslauf erleben möchtet, solltet ihr eine Jahreskarte für 25,-€ pro Erwachsenen kaufen. Die ist übrigens auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Blumen- und Naturliebhaber.Weitere Beiträge zu den Herrenhäuser Gärten findet ihr in dieser Gruppe: http://www.myheimat.de/gruppen/fans-der-herrenhaeu...