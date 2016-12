Ab in die Tropen - Schauhaus im Herrenhäuser Berggarten nach Renovierung eröffnet

Etwas heller und offener ist es geworden im Tropenhaus des Berggartens Herrenhausen. Denn bei der Renovierung des Schauhauses aus den 1960er Jahren wurde in den letzen Monaten ordentlich "aufgeräumt" bei der bisherigen Bepflanzung. Tropische Pflanzen wie die mächtige Fischschwanzpalme sowie das große Wasserbecken sind geblieben und bieten Vertrautes. Die Holzbrücke ist allerdings gewichen und hat einem barrierefreien Weg Platz gemacht. Prima, denn nun können alle Besucher jeden Winkel der faszinierenden Tropenwelt erkunden.

Pünktlich zur Eröffnung Anfang Dezember sollte eigentlich auch die Sonderausstellung "Gaukler der Tropen" im Berggarten Herrenhausen starten. Doch ein großer Teil der Schmetterlinge starb bereits nach dem Schlupf, so dass die Ausstellung vorerst abgesagt wurde. Besucher können sich aber dennoch an vielen zarten Geschöpfen mit ihren schillernden Farben erfreuen und live den Schlupf eines Schmetterlings aus seinem Kokon beobachten. Laut HAZ (Hannoversche Allgemeine Zeitung, "Tropenschauhaus öffnet trotz Schmetterlingssterben" vom 01.12.16) prüfen nun Fachleute, welche Umstände zu dem Schmetterlingssterben geführt haben. Einen Besuch ist das Tropenhaus in seinem neuen Gewand so oder so wert. Und wer noch einmal die Blütenpracht im Orchideenhaus des Berggartens genießen möchte, sollte sich sputen. Nach Kakteenhaus und Tropenhaus wird dieses Schauhaus nämlich als Nächstes renoviert. Anfang 2017 soll es losgehen.Die Schmetterlinge sitzen nicht nur auf Blüten und Blättern, sondern auch gut getarnt auf dem Boden des Schauhauses. Bitte werft bei eurem Besuch auch immer einen Blick nach unten, um die zarten Tiere nicht zu zertreten.Orchideenhaus im Januar 2016: http://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/freiz...