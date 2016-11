Erste Vorzeichen des kommenden Advents

Weihnachtsmärkte, Adventsausstellungen werden aufgebaut.Irgendwie kommt es einem so, so früh vor, aber am Wochenende beginnt die letzte Dekade des Monats November.Also machen wir mit, sehen wir uns die neuen Ideen für den Adventsschmuck an.Hier ist wie jedes Jahr ein Blick in die Adventsausstellung der Familie Hoffmann. Auch wenn man glaubt, dieses Jahr habe ich so viel Schmuck aus den vergangenen Jahren zu Hause, da baue ich selbst was - hier werden alle guten Vorsätze über Bord geworfen. Es gibt wieder neue, wieder schöne Ideen und am Ende ein neues Adventsgesteck - gute Vorsätze vergessen.....