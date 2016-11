9. 25.10.2016 Schifffahrt auf dem Wolfgangsee - Österreich.

25.10.2016 Schifffahrt auf dem Wolfgangsee - Österreich.Unsere Fahrt auf dem Wolfgangsee geht von Sankt Wolfgang im Salzkammergut nach Sankt Gilgen - Österreich.St. Wolfgang im Salzkammergut - Wolfgangsee - Österreich.2.822 Einwohner.Kath. Pfarrkirche hl. Wolfgang 1414.Hotel „Weisses Rössl“ am Wolfgangsee.Es besteht aus neun historischen Bürgerhäusern.Der Gasthof „Im Weissen Rössl“ entstand 1878.1912 kaufte Paul Johann Peter das "Weisse Rössl“.Das Familienunternehmen wird bereits in der fünften Generation geführt.Ried am Wolfgangsee.Ferienhort am Wolfgangsee 1910 - 1911.Villenanlage Ferienhort in Ried am Wolfgangsee.Hier befindet sich eine berufsbildende höhere Schule.In den Sommermonaten dient sie als Erholungsort für Schulkinder.Falkensteinwand am Wolfgangsee.Hartkalkwand.Höhe 200 m, Länge 600 m.Gebiet für Klettersportler und Klippenspringer.Die Absprunghöhe für die Klippenspringer ist ca. 28 m.Bildstock Ochsenkreuz 1579 bzw. 1669.Sage: Ein Ochse war in den Abersee gestürzt.Der Bauer konnte ihn aus dem See retten.Er errichtete aus Freude und Dankbarkeit diesen Bildstock Ochsenkreuz.Sankt Gilgen - Wolfgangsee - Österreich.3850 Einwohnern.Fahrtverlauf:St. Wolfgang im SalzkammergutSchafbergbahnRied-FalkensteinFürbergSt. GilgenSankt Wolfgang im Salzkammergut liegt in Oberösterreich.Die Orte St. Gilgen und Ried gehören zum Gebiet Salzburg.Wolfgangsee - Österreich.Der ursprüngliche Name des Sees lautet „Abersee“ 788.Ab 1381 findet man den Namen „Wolfgangsee“.Die Fläche des Wolfgangsees ist 13 km².Seehöhe 538 Metern.Tiefe bis zu 114 Metern.Hauptzufluss: Zinkenbach.Wassererneuerungszeit: 3,9 Jahre.