Helfer-Team beim HAJ Hannover Marathon

Für den Marathon am Sonntag, den 09.04.17 könnt ihr euch sofort bei mir anmelden. mail: tvd.zimmermann@web.de (Geschäftsstelle oder in der Turnhalle) Dabei kann aus nachfolgenden Bereichen gewählt werden: (Bisher waren wir beim Marathon nur in der Kleiderbeutelausgabe tätig)Startunterlagenausgabe, Infocenter, Kleiderbeutelausgabe,Streckenposten Nord/Süd, Start- und Zielbereich, Logistik/Lager,Für Deinen Einsatz beim HAJ Hannover Marathon bieten wir Dir:- bei Interesse und Bedarf eine Bestätigung Deiner ehrenamtlichen Tätigkeitein kostenloses Helfershirt + Versorgung am Einsatztag- die kostenfreie Nutzung des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH) am Samstag und Sonntag- die Teilnahme an der Helfer- „Dankeschön-Feier“- tolle Team-Erfahrungen in der einzigartigen Atmosphäre einer hochkarätigenSportveranstaltung.