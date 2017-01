Gesund und fit ins Neue Jahr: TaiJi Quan bei Sakura

Der Döhrener Traditions-Kampfsportverein JC Sakura startet am 23. Januar 2017 mit einem neuen TaiJi Quan-Anfängerkurs in den Räumlichkeiten des Paddel-Klub Hannover, Schützenallee 30. Beginn ist um 18.00 Uhr. Als Bekleidung sind Turnschuhe und Trainingsanzug zu empfehlen.Vorab-Informationen und Anmeldungen sind erhältlich bei Kursleiter Helmut Fuchs unter Tel. 0163-8281309 oder 0511-84 37 240. Wer seine guten Vorsätze zum neuen Jahr in die Tat umsetzen will: Sowohl Neulinge als auch ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gern gesehen! Informationen über den Verein sind im Internet unter www.jc-sakura-hannover.de abrufbar.