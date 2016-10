„Ein Leben reicht nicht aus, …

Die Besonderheit bestand darin, dass das Training von Chen Yingjun, dem Sohn von Großmeister Chen Xiaowang (19. Generation der Gründerfamilie des Taijiquan), geleitet wurde. Daraus resultierte der Vorteil, das Tai Chi vom Ursprung her zu erleben. „Mit seinem Wissen und Können sowie mit seinem Humor vermittelte Chen Yjngjun das Tai Chi für alle Beteiligten in verständlicher Art, auch wenn es sprachlich manchmal etwas holprig wurde“, so Helmut Fuchs. Durch Unterstützung des Leiters der Magdeburger Tai-Chi-Akademie, Norman Kobow, klappte dann alles reibungslos. Helmut Fuchs weiter: „Die Mitglieder der Akademie waren sehr freundlich und hilfsbereit und halfen uns immer, wenn Probleme auftauchten“.Für den Sakura-Kursleiter ergaben sich u. a. neue Hinweise zur Abwicklung von Korrekturen, kleine und feine Änderungen in der Haltung und Bewegung reichen schon aus, um ein neues Gefühl in der Bewegung zu bekommen. „Da hilft ein intensives Training bei Chen Yingjun sehr viel weiter. Wir, die Gruppe, haben beschlossen, derartige Besuche zu wiederholen“, so das Sakura-Quartett abschließend, mit wertvollen Erkenntnissen ausgestattet und neu motiviert für den Trainingsalltag.Ein Hinweis für Interessenten: Helmut Fuchs wird am 23. Januar 2017 mit einem neuen Anfängerkurs beginnen. Ort ist der Paddel Klub, Hannover, Schützenallee. Beginn ist um 18.00 Uhr. Als Bekleidung sind Turnschuhe und Trainingsanzug zu empfehlen. Alles weitere dann vor Ort. Sowohl Neulinge als auch ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gern gesehen! Informationen über den Verein sind im Internet unter www.jc-sakura-hannover.de abrufbar.