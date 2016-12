ADAC ehrt erfolgreiche Meisterschaftssieger

Greth und Tegeler vom SMC als Vizemeister unter den ausgezeichneten Sportlern

Wen man sonst nur in Overall und mit Helm kennt, konnte bei der ADAC Motorsport Gala 2016 in Hemd und Sakko bewundert werden. Jährlich werden in Hannover vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt die Fahrer, Fahrerinnen und Ehrenämtler für ihre Leistungen ausgezeichnet. In feierlicher Atmosphäre und moderiert von Sky-Motorsport-Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus wurden im „Peppermint Pavillon“ viele Pokale und Ehrennadeln übergeben. Auch vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC waren zwei Motorsportler geladen. Nico Greth für seinen 2.Platz in der Klasse 0 im Jugend Kartslalom und Mirco Tegeler ebenfalls für Platz 2 in der Klasse A des ADAC Slalom Youngster Cups. Als Ehrengast war PS-Profi Sidney Hoffmann eingeladen, der noch für viele Fotos posierte und sich den Fragen des Publikums stellte. Beim anschließenden Buffet wurde bei angeregten Gesprächen über die abgeschlossenen Rennen gesprochen und auch schon über die Pläne der Fahrer für die kommende Saison.