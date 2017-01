„Inklusiver Sport – miteinander im Verein“ - Impulsveranstaltung

Samstag, 04.02.2017 | Akademie des Sports in Hannover

Ein halbes Jahr sind der Thementag „Hannover alle(s) inklusive Sport“ und die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung her. Im Gedächtnis geblieben sind die vielen Bilder, Emotionen und der Spaß bei AthletInnen, ZuschauerInnen und ehrenamtlichen HelferInnen. Der Wunsch nach mehr inklusiven Sportangeboten in Landeshauptstadt und Region Hannover war und ist spürbar. Dies nehmen die Sportorganisationen, Behindertenselbsthilfeorganisation und Kommunen (SportRegion Hannover, Behinderten-Sportverband Niedersachsen, Landeshauptstadt und Region Hannover sowie Special Olympics Niedersachsen und Lebenshilfe Hannover) zum Anlass, alle Sportvereine sowie interessierte SportlerInnen mit und ohne Behinderung einzuladen zu einer gemeinsamen Impulsveranstaltung:„Inklusiver Sport– miteinander im Verein“Datum: Samstag, 04.02.2017Zeit: 10.00 Uhr- 15.30 UhrOrt: Akademie des Sports, Ferdinand-Wilhelm-Fricke Weg 10, 30169 HannoverDie Organisatoren sind sich einig:„Wir wollen dabei helfen, die Zahl von Menschen mit Behinderung in den Sportvereinen zu erhöhen sowie Vereine beim Ausbau ihrer inklusiven Strukturen zu unterstützen. Ziel ist ein nachhaltiges inklusives Netzwerk für Sportvereine in Stadt und Region Hannover.“Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.Anmeldeschluss: 27.01.2017Mehr Infos zur Veranstaltung sowie die Online-Anmeldung unter:[Die Veranstaltung wird gefördert durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung und unterstützt vom LandesSportBund Niedersachsen.]