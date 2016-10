Fahrrad-Abstellanlagen in der Region Hannover: Standards, Ausstattungen, Beispiele

Anmerkung:In diesem Bericht werden keine Anlagen aus Langenhagen beschrieben.Copyright:Bilder und Texte © Region Hannover, Fachbereich Verkehr: Keinerlei Verwendung ohne vorherige schriftliche Zustimmung. Diese Zustimmung liegt für diesen Beitrag schriftlich vor.Den Grundstandard für Fahrradabstellanlagen in der Region Hannover bildet die Anordnung von Fahrradanlehnbügeln auf befestigter Fläche. Der Mindestbügelabstand bei älteren Anlagen liegt bei 1,0m. Neuere Anlagen werden meist mit einem komfortableren Rasterabstand von 1,20m konzipiert. Ganz vereinzelt sind noch Restbestände von nicht überdachten Vorderradklemmen zu finden. Diese werden im Rahmen des laufenden „Bügelprogramms“ sukzessive ausgetauscht.Bild 1 Fahrradbügel Bf MellendorfBild 2 Alternatives Bügelmodell (aufgedübelt) am Bf WunstorfDie Fahrradanlehnbügel werden bei Neubaumaßnahmen der Region Hannover meist in 3-er bis 5-er Gruppen auf einem Stahlrahmen aufgeschweißt, der direkt auf das Planum gesetzt wird. Das Pflaster wird später angearbeitet. Dies erleichtert die Aufstellung und Ausrichtung der Bügel. Es werden keine Einzelfundamente notwendig. Empfehlenswert ist die Konstruktion auch, wenn z. B. Leitungen im Untergrund vorhanden sind.Bild 3 Bushaltestelle am Bf GroßburgwedeBild 4 B+R Sehnde, Bügelkonstruktion auf StahlrahmenFahrradbügel werden sowohl an SPNV Stationen, als auch an Stadtbahnstationen und an Bushaltestellen eingesetzt.Die Höhe der Standard Bügel (1,0m Länge) bei neuen Anlagen wird mit 68 cm über OK Pflaster vorgesehen, bei Anlagen die ergänzt werden, wird die Höhe aus optischen Gründen meist am Bestand orientiert.Die nächst höhere Qualitätsstufe bilden die überdachten, nicht abschließbaren Fahrradabstellanlagen. In der Regel sind diese ebenfalls mit Bügeln ausgestattet. Auch hier gibt es noch wenige ältere Anlagen mit Vorderradklemmen. Diese werden im Rahmen der Umsetzung größerer förderfähiger B+R Maßnahmen mit ausgetauscht, oder im sogenannten „Bügelprogramm“ unter Verwendung von Eigenmitteln der Region durch Bügel ersetzt.Bild 5 Fahrradüberdachung am Bahnhof RonnenbergBild 6 Fahrradüberdachung Bahnhof BurgdorfDie Dächer sind meist als einfache Stahlkonstruktionen konzipiert. Je nach Flächen-verfügbarkeit sind ein oder zweiseitig auskragende Dächer mit 1 oder 2 Bügelreihen der Standard. Die mind. Höhe beträgt 2,30m über O,K Pflaster. Die Dächer werden überwiegend an SPNV Stationen oder vereinzelt an Stadtbahnendpunkten eingesetzt.Bild 7 B+R GroßburgwedelBild 8 Empelde Stadtbahn EndpunktDie Bestandsüberdachungen an vielen Stadtbahnstationen entsprechen nicht mehr dem Standard der Region Hannover, da durch die geringe Dachhöhe die Nutzung erschwert ist:Bild 9 Stadtbahn OstfeldstraßeBild 10 Bf Neustadt: Umbau einer vorh. ÜberdachungBild 11 Bf Sehnde (Neubau)Den höchsten Ausbaustandard bilden die Fahrradgaragen mit den „Mehrnutzerabteilen“. Die in der Region Hannover eingesetzte Fahrradgarage besteht meist aus einem abschließbaren Gemeinschaftsabteil in Kombination mit Überdachten aber frei zugänglichen Stellplätzen. Die „Mehrzweckabteile“ sind im Normalfall nicht überwacht. Innerhalb der Garage werden als Standard Anlehnbügel vorgesehen. Dieses System hat sich innerhalb der Region Hannover bewährt.Bild 12 Bahnhof WennigsenBild 13 Bahnhof HämelerwaldDer gesicherte Bereich ist meist eingezäunt und durch min. 2 (mit Schlössern gesicherte) Türen zu betreten. Die Ausgabe der Zugangsberechtigung (Schlüssel oder Chipkarte) für die Fahrradgaragen erfolgt durch die jeweilige Kommune. Voraussetzung für den Erhalt ist die Vorlage eines GVH Jahresabos. Die Stellplätze werden nicht (gegen Gebühr) vermietet, die Nutzung ist kostenfrei, es wird lediglich ein Pfandgeld erhoben. Die Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen und Abfrage der Nutzung erfolgt bisher jährlich durch die Kommunen. In der Regel werden ca. 50% mehr Schlüssel ausgegeben, als Stellplätze vorhanden sind. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, da nicht jeder Schlüsselinhaber täglich die Fahrradgarage nutzt, und so - anders als z.B. bei der Fahrradbox- wesentlich mehr Nutzer davon profitieren können.Die älteren Fahrradgaragen sind noch durchgehend mit Zylinderschlössern ausgestattet. Die neuen Anlagen werden überwiegend mit RFID System (Zugang mit Chipkarten/ Transpondern) ausgestattet. (Bsp. Seelze, Burgdorf, Neustadt (im Bau)). Die elektronischen Zugangssysteme vereinfachen die Verwaltung der Zugangsberechtigungen wesentlich (Sperrungen bei Nicht-Nutzung oder Verlust). Die Kosten für einen elektronischen Zugang (Elektronische Schließanlage, Stromanschluss, Software etc.) sind allerdings wesentlich höher als für eine Schließung mit Zylinderschloss u. Schlüssel, so dass bei kleineren Anlagen im Einzelfall entschieden wird. Nutzerdaten dürfen –aus Datenschutzrechtlichen Gründen- auch nur sehr bedingt gespeichert oder ausgewertet werden.Bild 14 Fahrradgarage BurgdorfBild 15 RFID Zugang BurgdorfZusätzliche Ausstattungselemente werden derzeit getestet. Als Pilotvorhaben werden in Neustadt a. Rbge nach Fertigstellung in der neuen Fahrradgarage sowohl Schließfächer mit- als auch ohne Stromanschluss angeboten. Die Vermietung erfolgt über die Stadt. Da die Akku Ladegeräte der E-Bikes nicht genormt sind, wird ein 220 V Anschluss zur Verfügung gestellt. Das Ladegerät muss vom Nutzer mitgebracht werden.Der Einsatz von Videoüberwachung an Fahrradüberdachungen zur Vandalismus Vermeidung (wie z.B. am Bf Wunstorf) bildet eher die Ausnahme und ist Datenschutzrechtlich schwierig.Gestaltung von Fahrradgaragen: Die Funktion steht zunächst im Vordergrund. Fahrradgaragen müssen möglichst Vandalismus sicher sein. Die Einsehbarkeit – und somit soziale Kontrolle- muss gewährleistet sein. Ebenso ist die Beleuchtung durch Tageslicht zu berücksichtigen.Die Abgrenzung durch Stabgitterelement hat sich bewährt. Transparente Glaselemente sind Vandalismus anfällig und werden auch von den Kommunen, die die Anlagen später übernehmen abgelehnt. Seitliche Holzelemente verdunkeln die Anlagen, so dass tagsüber teilweise schon Beleuchtung notwendig wäre und schlecht einsehbare Räume entstehen, sowie zusätzliche Energiekosten.Am Standort Seelze wurde versucht mit diesen Rahmenbedingungen eine hochwertigere Anlage durch einen Architekten zu konzipieren. Die Anlage wir in Neustadt a. Rbge - in überarbeiteter Form – nochmals errichtet.Bild 16 bis 19 Fahrradgarage SeelzeFahrradgaragen wurden bisher ausschließlich an SPNV Stationen errichtet. In 2017 ist auch – ebenfalls als Pilotprojekt- erstmalig die Errichtung einer Fahrradgarage innerhalb der LHH an einem Stadtbahnendpunkt (Roderbruch) vorgesehen. Die Unterhaltung wird ebenfalls von der Stadt Hannover übernommen. Die Standortsuche für weitere Garagen innerhalb der LHH gestaltet sich sehr schwierig.FahrradstationenNeben den Fahrradgaragen gibt es in der Region Hannover auch eine bewachte Fahrradstation Wunstorf. Neben dem sicheren Abstellen von Fahrrädern bietet der Betreiber der Station außerdem Werkstattleistungen an. Meist erfolgt die Reparatur noch am gleichen Werktag.Außerdem verfügt die Station über eine Verleihflotte von zehn 28 Zoll Damenrädern mit 3-Gang Nabenschaltung. Andere Größen können nach telefonischer Absprache zur Verfügung gestellt. Sowohl das Ausleihen, als auch die Nutzung der Fahrradstation ist kostenpflichtig. Die Region oder die Kommunen selber betreiben keine Fahrradstationen.Bild 20 bis 21 Fahrradstation WunstorfFahrradboxen sind an einigen Stationen noch im Altbestand vorhanden (Ausnahme: neue Boxen in Langenhagen Mitte, im Auftrag der Stadt Langenhagen aufgestellt, und am Bf Hagen).Das System „Fahrradbox“ entspricht nicht dem aktuellen Konzept der Region Hannover, da die Modelle Platz aufwendig, nur Personen bezogen nutzbar, und relativ Kosten aufwendig, sowie aufgrund der geringen Höhe manchmal unkomfortabel in der Nutzung sind.An Standorten, an denen Umbaumaßnahmen vorgesehen sind, werden die Boxen meist durch Fahrradüberdachungen oder Fahrradgaragen ersetzt. Boxen sind derzeit z.B. noch in Hagen und Poggenhagen vorhanden. Die Schlüsselverwaltung liegt ebenfalls bei den Kommunen. In Sehnde und Hämelerwald wurden in den letzten 2 Jahren ältere Boxen zu Gunsten von Neubaumaßnahmen beseitigt.Bild 22 Bahnhof HagenBild 23 Bahnhof / ZOB Neustadt a. Nach einem Bericht vonDipl.-Ing. Arch. Karin Pfitzner__________________________Region HannoverFachbereich VerkehrTeam 86.05: Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur