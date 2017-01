Kein Baustopp bei 10/17 laut Koalitionsvertrag

Koalitionsvertrag zwischen Regions-SPD und CDU sieht keinen „10/17”-Baustopp vor:

Ausstieg mit Sparpotential weiterhin vorhanden

Nach der Kommunalwahl wurde am Wochenende vom SPD-Unterbezirk Region Hannover und dem CDU-Regionsverband Hannover der Vertragsentwurf für die künftige Zusammenarbeit in der Regionsversammlung vorgestellt. In dem Koalitionsvertrag heißt es zur D-Linie schlicht:Es bleibt unverständlich, warum weiterhin an der Fertigstellung vom „Projekt 10/17” festgehalten werden muss. Hier müsste sich die CDU deutlich von dem SPD-initiierten und in der Bevölkerung hochgradig abgelehnten Bauvorhaben abgrenzen und Forderungen stellen.Mit einem sofortigen Baustopp im Abschnitt 1 („Posttunnel”) würde man folgende Vorteile erreichen:Ein Schutz der D-Tunnel-Vorleistungen Steintor, Hbf. und Gleis 56 (Georgstr.) ist keine „Option“, sondern weiterhin eine unbedingte Voraussetzung für einen leistungsfähigen zukunftssicheren Ausbau des Stadtbahnnetzes.Da das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), muss sich die rot-schwarze Koalition die Frage stellen, ob das Argument einer vdes D-Tunnels nochAndere Städte haben seit 2009 problemlos mit GVFG-Mitteln mehrfach U-Bahn-Erweiterungen bauen können. Der D-Tunnel ist daher mittelfristig als Wiedereinstieg durch einem GVFG-Antrag in die Koalitionsvereinbarungen mit einzuschreiben.