Er kam, sah und bleib. Eröffnete ein Geschäft und nun steht er am Maschsee und blickt weise aus seinem Fahrzeug.Auf dem Kühler ist ein silbernes Känguru aufgepflanzt ... ein Mitbbringsel?Wir wissen nicht, was der Koala namens Teddy bezweckt ... aber er ist in unserer Stadt herzlich Willkommen.Möge der Ureinwohner hier glücklich werden ...... von der Teddyfreundin Francis