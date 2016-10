Wandergruppe Egestorf 04 - Rundgang um den Maschsee

Vom Nordufer gingen wir rechts am Niedersächsischen Landesmuseum vorbei über den Friedrichswall zum Restaurant Meiers Lebenslust und machten dort unsere Mittagspause.Von dort gingen wir nach dem Essen in Richtung Hauptbahnhof an der Aegidienkirche vorbei zum Kröpcke und weiter bis zum Ernst-August-Denkmal.Mit der S-Bahn fuhren wir zum Abschluss der schönen Wanderung wieder nach Barsinghausen.