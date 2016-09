Ozapft is ! Oktoberfest im Münchner Hofbräu

Einige hundert Gäste folgten klatschend dem Marsch mit ihren 15kg geschulterten Schaftböllern durch die Halle des Münchner Hofbräu im Bismarkbahnhof Hannover zum Schießplatz. Kommandant Frank Meyer gab das Schießen mit 20 Schuss frei und um 11.45. Uhr eröffneten die Böllerschützen Carola und Wolfgang Schink, Doris und Willi Döhl sowie Birgit Strauss lautstart und unter Beifall der Gäste die „fünfte Jahreszeit“ – der Wiesn in Hannover. Tolle Stimmung mit Live Musik und begeisterte Gäste feierten so schon am Vormittag. Alles perfekt – für die Böllerschützen war dieses der erste Auftritt in Hannover, obwohl diese schon am Ammersee und Hamburg und Brandenburg Erfahrung sammeln durften. "Ein Stück alter Tradition ist mit dem heutigen Tag nach Hannover – der Schützenstadt – zurück gekehrt.", so betonte es Frank Meyer. Begeisterte Kommentare der Gäste „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ waren keine Seltenheit und für eine kurze Fotosession hatten die Schützen immer Zeit. In der nächsten Woche wird sich wieder einmal erholt, es ist Familientag im Heimatverein Schlägel und Eisen und dieses Mal geht es nach Bremerhaven. Zwei Vorführungen mit den Böllerschützen sind in diesem Jahr noch in Planung.