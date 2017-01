Kleinkunstkessel der Beziehungswaisen

Die Beziehungswaisen, eine Mischung aus Theater und Kabarett, bieten ein buntes Kleinkunstprogramm mit Kabarett, Comedy, Zauberei und Musik!

Rosa L. seziert die gesellschaftspolitischen Ereignisse des vergangenen Jahres, stellt wahnwitzige Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf. Mandy aus Ostberlin sinniert über unseren politischen Burgfrieden. Dabei bleibt garantiert kein Auge trocken wie bei den Gästen:

Ronald Oudman, absurdistischer Kabarettist aus den Niederlanden, kommt auch vorbei: „Nein. Ich. Bin. Kein. Absurdist. Es sind die Anderen! Sie leben ja in einer eigenen Welt!“

Mit seiner Zaubershow bringt KALU sein Publikum zum Staunen und Lachen. Er lässt mit seinem Auftritt unerklärliche Wunder sowie eine magische und spannende Atmosphäre auf der Bühne entstehen, in der selbst freiwillige Zuschauer die Naturgesetze scheinbar außer Kraft setzen.

Das Frauenduo die pampel-MUSEN begeistern mit eigenen und bekannten Liedern u. a. über Sehnsüchte und Visionen von Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen.

Eine lustige Tombola mit tollen Preisen lädt zum Mitspielen ein.



Mehr Infos unter www.Beziehungswaisen-Hannover.de



Eintritt: 14 €/erm. 10 €



Kartenreservierungen sind empfehlenswert: 0511/759659 oder

Briefkasten@Beziehungswaisen-Hannover.de