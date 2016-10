Ein Fest der Farben - Herbstgala des Kinder- und Jugendcircus Bunttropfen

Der Kinder- und Jugendcircus Bunttropfen e.V. präsentiert sein neues Programm in einer farbenfrohen Herbstgala in der Aula der Freien Waldorfschule am Maschsee in Hannover



am Sonnabend, 29. Oktober um 18:00 Uhr



und am Sonntag , 30. Oktober 2016 um 11:30 Uhr.



Lassen Sie sich verzaubern vom bunten Spiel kleiner und großer Artisten, staunen Sie über wagemutige Akrobatik in hoher Luft und am Boden, fiebern Sie mit den Jongleuren beim Spiel mit Bällen und Keulen, mit den Drahtseilartisten auf dem dünnen Seil und lachen Sie über die Späße der Clowns.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Kartenvorbestellungen unter



kartenbestellung@bunttropfen.de oder 0511 / 769 77 39



Erwachsene: 10,00€, Kinder bis 14 Jahre 6,00€