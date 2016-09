Muslimische Gemeinden laden zur Begegnung ein.

,schreibt der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, in einem Brief an die Gemeinden zum Erntedankfest am kommenden Sonntag.In Hannover z.B. die Ahmadiyya- Gemeinde in Stöcken ( Alter Damm 47) von 11-18 Uhr.