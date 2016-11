Retro Krippenspiel

Im Kirchenvorstand ist die Idee entstanden, das alte Krippenspiel noch einmal in seiner ursprünglichen Form aufzuführen . Die Besonderheit sollte sein, dass man auch die damaligen Schauspieler anfragen könnte. Mit einer Internet Frage Aktion sowie im Umkreis der jeweiligen Kirchenvorstandsmitglieder wurde gefragt, wer bereit wäre noch einmal dieses schöne Schauspiel aufzuführen und in kurzer Zeit waren die Akteure gefunden.



Interessant wird sicher sein dass hier mehrere Generationen vertreten sind da dieses Krippenspiel ja seit den 60er Jahren zum festen Repertoire gehörte und unter drei Pastoren vorgeführt wurde.



Die Vorführung wird im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders am 4. Advent um 18:00 Uhr in der Lenther Kirche aufgeführt werden, die Darsteller sind Lenther und Northener Gemeindemitglieder.



Ich freue mich schon.