Kleinkunstkessel der Beziehungswaisen in der Plantage

Der „Kleinkunstkessel der Beziehungswaisen“ ist eine bunt gemischte Show mit verschiedenen KünstlerInnen aus dem Kleinkunstbereich. Dabei präsentieren die Beziehungswaisen „viel Theater ums Kabarett“ und Gäste aus den Bereichen Musik, Zauberei, Clownerie, Tanz, Comedy u.v.m.

Die Beziehungswaise Rosa L. seziert die gesellschaftspolitischen Ereignisse, stellt wahnwitzige Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf. Weiterhin gesteht sie ihre neue Liebe, die Sie überraschen wird, genauso wie ein Telefonat mit einer Partnervermittlung. Ihre neue Bekanntschaft Mandy aus Ostberlin schwadroniert über die Beziehungen zwischen deutschen Parteien und entdeckt Parallelen zum Tierreich.

Moni Schlüter entführt durch eigene und internationale Akustiksongs mit Gesang und Gitarre in weite Welten. Inspirieren ließ sie sich dabei auf ihren Reisen und im hannoverschen Alltag. Die friedliche Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen und die Natur in all ihren Facetten spiegeln sich auch in ihren Balladen wider.

Der Zauberer „Das Wiesel “, gebürtiger Hannoveraner und Initiator/Organisator vom ZauberSalon Hannover, verbindet Zauberei mit Theater. Seine besondere Vorliebe gilt Seilen, die er verknotet, zerschneidet oder als Fessel verwendet (inzwischen nutzt er dafür auch Ketten) sowie dem Aufspüren und Wiederbeleben von vergessenen Formen der Zauberkunst.

Eine lustige Tombola mit tollen Preisen lädt zum Mitspielen ein.

Mehr unter www.Beziehungswaisen-Hannover.de



Eintritt: 10,00 €, Mitglieder 8,00 €

Kartenvorbestellungen: 0511-759659 oder Briefkasten@Beziehungswaisen-Hannover.de