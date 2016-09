Darsteller für „Retro-Krippenspiel“ in Lenthe gesucht

Vielleicht ging es Ihnen auch schon einmal so:Sie saßen oder standen im Alten Schafstall oder in der Lenther Kirche, sahen beim Krippenspiel der Vor- und Hauptkonfirmanden zu und schwelgten in Erinnerungen an ihre eigene Kindheit und wie Sie damals bei dem Krippenspiel mitgewirkt haben.Offensichtlich ist in einigen Köpfen und Herzen der Wunsch vorhanden, „noch einmal beim Krippenspiel mitzumachen“. Dies hat sich jedenfalls bei einem Zusammensein in der Adventszeit 2015 ergeben und so entstand der vorsichtige Gedanke bzw. die Idee ein „Retro-Krippenspiel“ aufzuführen: Das alte Krippenspiel mit „alten“ Krippenspiel-Spielern (also jeden Alters aber nicht mehr ganz jung). Um zu sehen, ob eine Realisierung möglich ist, sind alle, die Interesse und Lust dazu haben, zu einem ersten Treffen am 21.09.2016 um 19.30 Uhr in das Gemeindehaus Lenthe herzlich eingeladen. Ob, wie und wann das Krippenspiel geprobt und aufgeführt werden soll, wird dann gemeinsam entschieden. Ein erster Gedanke ist, das Krippenspiel im Zuge eines Adventsfensters in der Lenther Kirche aufzuführen.Sollten Sie Interesse haben, aber keine Zeit den Termin am Mittwoch wahrzunehmen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an anja051@freenet.de oder wenden sie sich an das Gemeindebüro unter 05137/2366.