Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern in Gesundheitsförderung, Jugendhilfe, Stadtteilarbeit, Kitas, Schulen und mehr ...

Die UN-Kinderrechtskonvention formuliert Schutz, Förderung und Beteiligung als zentrale Rechte für Kinder und Jugendliche. Das deutsche Jugendhilferecht schließt daran an und formuliert zudem weitgehende Rechte für Eltern im Umgang mit Einrichtungen, Diensten und Jugendämtern. In ähnlicher Weise sind demokratische Teilhabemöglichkeiten in Schulgesetzen verankert. Dennoch will eine lebendige, dialogische und streitbare Kultur der Partizipation noch nicht überall gelingen.Die Veranstaltungsreihe „Wir können auch anders...“ will hier vermitteln. Sie bietet einen Überblick über den Stand von Forschung und Praxis in der Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Familien, will die Kompetenzen und Ressourcen anderer Disziplinen, Ressorts und Fachbereiche jeweils nutzbar machen. Sie schafft eine Plattform für die Wissenschaft, stellt gelungene Praxismodelle vor und bringt Fachkräfte ins Gespräch.Das Angebot dieser Fachtagung richtet sich an Teilnehmende aus den verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens, aus Kita, Stadtteilarbeit und an weitere Interessierte. Der Besuch der vorher gegangenen Veranstaltungen ist nicht Voraussetzung für die Anmeldung.Einzelheiten, wie Teilnahmekosten und Programm entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer.Anmeldung per Mail oder mit dem ausgedruckten Flyer (2-seitig).Nächere Informationen können Sie direkt hier bei der Landesvereinigung für Gesundheit erfahren.ModerationDr. Antje Richter-Kornweitz, Sandra Exner, LVG & AfS Nds. e. V.Ich danke der Landesvereinigung zur Bereitstellung und Genehmigung der Ankündigung.... von der engagierten Francis Bee