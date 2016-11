Weihnachtskonzert mit Joy Message im Freizeitheim Ricklingen

Es ist DAS Konzert des Jahres und zugleich unser Jahresabschluss: Wie gewohnt findet auch an diesem 3. Advent unser traditionelles Weihnachtskonzert mit Chor & Band im Freizeitheim Ricklingen statt. Es gibt laute und leise, heitere und besinnliche Töne aus unserem aktuellen Programm sowie einige "Weihnachtsklassiker", die auch in diesem Jahr nicht fehlen dürfen!Wir freuen uns riesig auf diese Veranstaltung, denn am 11.12.2016 ist zugleich der offizielle Verkaufsstart unseres neuen Albums!Einlass ist ab 15:00 Uhr. Karten sind wie immer im FZH Ricklingen oder über Joy Message erhältlich. Weitere Infos unter www.joymessage.de