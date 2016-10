Neue Fotoausstellung: Naturfreunde zeigen Vielfalt der Fotografie

Wolfgang Behr von der Fotogruppe Hannover eröffnete die Fotoausstellung heute Vormittag (16. Oktober) in der „Fotogalerie Ricklingen“ im Freizeitheim. Im Zeitalter der Massenflut an Fotos und der Smartphone-Bilder wolle man Aufnahmen zeigen, die auch noch über den Tag hinaus interessant anzusehen sind, sagte er sinngemäß. Die Fotoausstellung der Fotogruppe Hannover ist bis zum 22. November 2016 zu den üblichen Öffnungszeiten des Freizeitheimes Ricklingen (Ricklinger Stadtweg 1) zu sehen.Wer Interesse an der Fotogruppe hat: Der Fotoclub trifft sich alle vierzehn Tage in ungeraden Wochen Dienstagabends im Freizeitheim Ricklingen.