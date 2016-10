Ihre Stimme für die Hilfe in Kenia

Maweni e.V. - Hilfe für HIV-infizierte Mütter und Kinder in Kenia

Infos zum Projekt

nimmt am Vereinswettbewerb der Sparda teil. Wir können 2000 € für Kenia gewinnen. Bis zum 09.11.16 kann für uns abgestimmt werden unter http://tinyurl.com/mawenivote Es kann täglich abgestimmt werden. Bitte den Link auch weitergeben oder teilen. Infos zur Abstimmung auch unter http://www.maweni.org/abstimmung.html

Seit 2012 unterstützt Maweni e.V. ein Projekt für HIV-infizierte Schwangere und ihre Kinder im Gesundheitszentrum von Tunyai (Kenia). In der AIDS-Ambulanz wird auch die Mutter-Kind-Prävention von HIV durchgeführt: Schwangeren Frauen wird ein HIV-Test angeboten. Im Falle einer HIV-Infektion werden sie in das Programm zur Prävention der Mutter-Kind-Übertragung von HIV aufgenommen, in dem die Übertragung von HIV von der Mutter auf das Baby verhindert werden kann.