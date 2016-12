Hanauer Weihnachtscircus

Hanau : Burggartengelände |

6. Hanau-Steinheimer Weihnachtscircus



Unter dem Motto „romantische-circensische Weihnachten“ lädt Sie der Hanau-Steinheimer Weihnachtscircus zur sechsten Auflage seines liebevoll gemachten Weihnachtscircus ein.

In der Zeit vom 22.12.2016 bis 08.01.2015 finden die Vorstellungen wieder täglich um 16.00 Uhr statt.

Am 24.12.2016 und am 01.01.2017 ist spielfrei. Am 31.12.201 findet nur um 19:30 Uhr eine Silvestervorstellung statt. Im Anschluss kann man bei der Silvesterparty mit DJ und Livemusik und einem kleinen Feuerwerk ins neue Jahr feiern. Für kleine Speisen (Rippchen mit Kraut, Würstchen und Kartoffelsalat) und Getränke ist gesorgt.



Das Programm wurde komplett neu zusammengestellt. Aus Ungarn kommt das Artistenduo Alexandra Lörincz und Edvard Takacs , welche Sie mit drei international anerkannten Darbietungen begeistern werden. Weitere Internationale Artisten werden noch erwartet.

Aus dem Marstall des Weihnachtscircus werden die Besucher außer der Kamelvorführung auch die weiter entwickelte Pferdedressur mit unserem Friesen „Artus“ mit seinem kleinen Freund „Liebling“ sehen.

Auch einige gelehrige Hunde, sowie eine Ziegendarbietung gibt es zu bestaunen.

Unsere Araberpferde werden erstmals als Vierer-Zug vorgestellt.

Clown „Marcello“ hat sich wieder neue Streiche ausgedacht und wird mit Helfern aus dem Publikum, die Lachmuskeln sicherlich wieder reichlich strapazieren.

Alice Belinda und Aloma Tatjana zeigen erstmals Ihre teilweise neuen Luftnummern an den Vertikaltüchern und im Luftnetz.

Besonders freut es uns, das der Steinheimer Sänger „Timo Röhr“, bekannt von den Steinheimer Altstadtraben, einige romantische Weihnachtslieder live singen wird.

Auch die Tänzerinnen werden Sie mit Ihren Einlagen zum Träumen bringen.

All dies und mehr können Sie beim 6. Hanau-Steinheimer Weihnachtscircus erleben.

Selbstverständlich wird auch die Weihnachtsgeschichte wieder Ihren Platz in der Vorstellung finden.

Die sehenswerte Show zur Weihnachtszeit, sollte zum festen Bestandteil Ihrer Feierlichkeiten gehören.



Der Weihnachtscircus freut sich schon jetzt auf einige schöne Stunden mit seinen Besuchern, welche sich bereits eine Stunde vor Beginn im Vorzelt, in weihnachtlicher Atmosphäre bei unserem kleinen Weihnachtsmarkt einstimmen können.

Alle Zelte sind gut geheizt.

Ihre Karten können Sie bis im Vorverkauf bei Optik Stephan, Ludwigstr. 78, 63456 Hanau/Steinheim oder bei Frankfurt-Ticket , online oder im Laden am Freiheitsplatz erwerben.