Wildkogel-Arena: die längste „Rodlerkette“ für den Guinness World Records-Titel

Einige Hundert Fans, Promis, Medienleute, Helfer und Sicherheitspersonen werden für die nötige Hochstimmung vor der Kulisse der Wildkogel-Arena sorgen. Dann zählen nur noch Teamgeist, Motivation, Timing – und hoffentlich auch das Erfolgserlebnis eines gelungenen, gemeinsam geschafften Weltrekords. Wenn der Versuch gelingt, erhalten alle Teilnehmer eine „Guinness World Records Holder Medaille“, und es steigt eine „abgefahrene“ Weltrekord-Party in Bramberg.Rodel-Events in der Wildkogel-Arena21.01.17: „Bockareitn am Wildkogel“ und 40. Venediger-Pokalrodeln auf der Kühnreit-Rodelbahn22.01.17: Guinness World Records: Start 11 Uhr auf dem Teilstück ab dem Wildkogelhaus; Weltrekord-Party auf dem Veranstaltungsareal der Smaragdbahn; 10 Uhr: Beginn der Party mit DJ Ingo Willich, Photopoint, Live TV Clips über den Rekordversuch; 16 Uhr: Verkündung des Ergebnisses durch einen Vertreter von „Guiness World Records“ mit anschließendem Feuerwerk28.01.17: „Tag des Rodelns“ - Gratis Bergfahrt (Bergbahnen Wildkogel) + Rodelabend (Bergrestaurant Wildkogel)29.01.17: 10 Uhr Langstreckenrodeln auf der 14 km langen Rodelbahn vom Wildkogel nach Bramberg11.02.17: 13 Uhr Sau-Rodeln auf der Kühnreit-Rodelbahn