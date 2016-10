Iwanowski’s Reisehandbuch Kalifornien mit Las Vegas

Das Land der Surfer, der Hollywoodstars, der berühmten Nationalparks wie Yosemite und atemberaubenden Küstenstraßen sowie der Metropolen Los Angeles und San Francisco bietet einfach alles, was Reisende sich von einem Amerikaurlaub erträumen.Das Reisehandbuch „Kalifornien mit Las Vegas“ gehört zu den beliebten Klassikern im Programm von Iwanowski‘s und wendet sich insbesondere an Individualreisende, die auf eigene Faust unterwegs sind. Wer glaubt, den ganzen Bundesstaat innerhalb von zwei Wochen bereisen zu können, wird etwas enttäuscht sein: Ein solches Unterfangen ist schon allein aufgrund der großen Entfernungen so gut wie unmöglich. Die Amerika-Kenner Stefan Blank und Ulrich Quack setzen daher Prioritäten und empfehlen mehrere kleinere Rundreisen durch Nord-, Mittel- und Südkalifornien oder eine große Kalifornienreise von 32 Tagen. Darüber hinaus werden Ausflüge nach Las Vegas und in die mexikanische Grenzstadt Tijuana beschrieben.Die achte Auflage des Individualreiseführers bietet im Anschluss an die jeweiligen Ortsbeschreibungen detaillierte Empfehlungen zu den verschiedensten Übernachtungsmöglichkeiten. Darunter finden sich je nach Region klassische Landhotels, praktische Motels, familiär geführte B&B’s oder naturnahe Campingplätze. Auf den 52 gelben Seiten werden allgemeine Reisehinweise von A bis Z gegeben. Eine separate Reisekarte zum Herausnehmen dient der Orientierung vor Ort und hilft bei der Planung der Reise.In 44 farbigen Detailkarten sind die Highlights eingezeichnet.Das Besondere dieses Iwanowski’s Reisehandbuches• Extra-Karte zum Herausnehmen, 44 Detailkarten, auch zum Downloaden• ADAC-Mietwagen-Gutschein• zahlreiche praktische Reisetipps• 20 Exkurse mit interessanten Hintergrundinformationen zu Geschichte, Kultur und Natur• Zahlreiche Tourenvorschläge für ein- bis vierwöchige Rundreisen• Entfernungstabelle, kleiner Sprachführer• Mit Ausflügen nach Las Vegas (Nevada) und TijuanaAlle Innenkarten samt den dazugehörigen praktischen Informationen können per QRCode kostenlos als PDF-Datei heruntergeladen werden. So hat man zum Beispiel für einen Stadtbummel die Karte mit den Sehenswürdigkeiten und Restaurants elektronisch auf dem Smartphone, dem Tablet oder als praktischen Papierausdruck immer dabei.Neben einem ausführlichen Einleitungsteil, der über Geschichte, Geografie und Wirtschaft des Bundesstates informiert, erhält man in 20 Exkursen Hintergrundinformationen zu unterschiedlichen Themen – u. a. zum Weinanbau in Kalifornien, wie Arnold Schwarzenegger Gouverneur wurde, über den Erfinder der Cable Cars und die Gründungsgeschichte der kalifornischen Missionsstationen, aus denen so bekannte Städte wie San Francisco oder Santa Barbara entstanden sind.Der Reiseführer „Kalifornien mit Las Vegas“ ist in der 8. Auflage in Iwanowski‘s Reisebuchverlag zum Preis von 25,95 EUR erschienen. Der Titel ist auch als ebook-Reiseführer erhältlich.Kalifornien mit Las VegasVon Stefan Blank und Ulrich Quack.8. Aufl. 2017. 576 Seiten, broschiert, mehr als 200 Farbfotos, Reisekarte zumHerausnehmen, Karten-Download, Preisinformationen, Literaturverzeichnis,Stichwortverzeichnis, Register.ISBN 978-3-86197-149-825,95 EURO [D], 26,70 EURO [A]Über den Verlag:Iwanowski‘s Reisebuchverlag, Dormagen, verlegt seit 1983 Individualreiseführer für besondere Ansprüche, die sich durch Qualität und Kompetenz auszeichnen. Im Programm sind rund 90 Titel in drei Reihen zu allen wichtigen Reisezielen auf der ganzen Welt und mit echten Länderkennern als Autoren. Ein Markenzeichen sind die zahlreichen praktischen Reisetipps auf den gelben Seiten. Die meisten Titel sind auch als ebook-Reiseführer in allen Online-Shops erhältlich. 2014 werden die ersten Reiseführer mit kostenlosem Karten-Download-Service ausgestattet. Verleger, Autor und Reiseveranstalter Michael Iwanowski erhielt 2014 den ITB-Award für sein bisheriges Lebenswerk.