Mut steht am Anfang des Handelns ... (Stellplatz gesucht)

+++ Stellplatz gesucht +++

++++ GRUPPENGRÜNDUNG ++++

+++ Notwendigkeit +++

+++ Bedingungslos helfen +++

+++ Aufruf +++

Wer einen solchen Ort kennt, möge sich bitte bei mir melden.Ein Ort mit Zugang zum Stromnetz würde genügen. Das Sanitäre regeln wir über ein beheiztes Dixi-Klo - das wird 1x die Woche servicemäßig gereinigt und mit Frischwasser aufgefüllt. Ein Abwasser-Anschluss - weil im Tank aufgefangen - ist daher nicht erforderlich. Lediglich Strom sollte vorhanden sein und wir zahlen 6 Monate im voraus - das Geld dafür ist da!--> https://www.facebook.com/notes/max-bryan/-stellpla... --> https://www.facebook.com/groups/HamburgerObdachlos... ist eine private Bürgerinitaitive bestehend aus den Admins dieser Gruppe und deren Helfern. Die Gruppe soll obdachlosen Menschen helfen eine Bleibe zu finden und bei der Suche nach geeigneten Schlafplätzen mitwirken. Dies kann beispielsweise durch posten geeigneter Standorte geschehen.Fürs Erste genügt es, die Links der Gruppen-Timeline zu teilen.Ziel der Gruppe ist es außerdem,. Entweder auf direktem Wege durch Sachspenden vor Ort oder Geldspenden an die Initiative zur Finanzierung von Unterbringungsangeboten für Hamburger Obdachlose.Erstes erfolgreiches Spendenprojekt isteine Privatinitiative, die dem Hamburger Obdachlosen Klaus (61) mittels einer monatelangen Spendensammlung das sichere Überwintern in Hamburg ermöglicht. Hintergründe und weitere Informationen dazu hier:--> https://www.facebook.com/MaxBryanDiary/notes In Hamburg leben mehr als 2000 Menschen auf der Straße. Darunter viele Langzeit-Obdachlose, die aus den verschiedensten Gründen keinerlei staatliche Unterstützung (mehr) erfahren. Sei es, weil sie keinen Anspruch darauf haben oder aber sich - aus welchen Gründen auch immer - dem System gegenüber verschließen.- Helfen ohne zu reglementieren - ein echtesanzubieten - das liebe Freunde - ist das Ziel.Warum bedingungslos? Weil wir keine Bedingungen an das Spenden unsere Hilfe stellen. Anders als der Staat, diktieren wir dem Obdachlosen keinerlei Bedingungen für die Nutzung unseres Angebots. Im Gegenteil - wir bringen ihn unter - ohne zu fordern. Wir sagen nicht, "du musst morgens 9 Uhr hier wieder raus" oder "erstmal zum Sozialamt gehen - wenn du hier unterkommen willst" oder auch "mit dem trinken aufhören - wenn du hier schlafen willst" - niemand wird bei uns auf kalten Entzug gesetzt, nur weil er in den Container will.- zum staatlichen Reglement.Gesucht werden noch Helfer und Mitwirkende im Sachspenden lagern und verteilen direkt vor Ort. Bei Interesse bitte kurz melden.Lasst uns Sorge dafür tragen, dass Menschen wie Klaus im Winter eine feste Bleibe haben. Ich danke Allen, die mithelfen dieses Vorhaben zu realisieren.Von HerzenMax Bryan----(Demokrit) ----