»Ein Herz für Klaus« Es ist geschafft!!!

+++ Spendenstand: 5635 EUR +++ Fast 200 Menschen nahmen teil

+++ RIESEN DANK AN ALLE +++

Stellplatz gesucht

Aufruf

Notwendigkeit

Reaktionen

Vorhandene Stellplätze nutzen

Kanäle

Genehmigung

Ausblick

Ein geradezu unfassbares Ergebnis! So viele Menschen, die Klaus helfen wollen und Herz zeigen. Ich bin überwältigt und bedanke mich bei Allen, die bei "Ein Herz für Klaus" mitgemacht haben!Freddy S., Jutta L., Kerstin C., Kerstin T., Stephanie K., Elke K., Carina S., Juliane J., Michael S., Simone W., Cornelia f., Bettina P., Marlon P., Tim K., Piret H., Oliver B., Franziska H., Sabrina H., Janine F., Amanda C., Kristina R., Richard H., Jorna B., Gerda H., Sandra P., Viktor S., Simone F., Thomas T., Sigrid B., Markus P., Bosse C., Heinrich V., Erica M., Svenja D., Gabriele A., Andreas S., Michael B., Jeannine K., Kristina M., Elcin A., Bernd Z., Maximilian W., Miriam C., Angela B., cornelia f., Gerda H., Victoria S., Ingrid H., Gerda H., Miriam C., Bettina P., Angela B., Aline H., Angelika T., Ulf M., Jan B., Silke M., Elke S., Irmgard K., Melitta T., Beatrice A., Christian K., Cordula B., Janine F., Gunda U., Magdalena B., Heino W., Astrid B., Burkhard T., Birgit S., Daniel H., Claus M., Thomas H., Aris I., Kathrin J., Jannik L., Maximilian S., Paula S., Mark C., Andreas W., Julian H., Erica M., David A., Marion L., Manuela H., Monika Dia-S., Lutz G., Nicole H., Stefan J., Gaby S., Jennifer S., Dagmar B., Jana M., Harald C., Katja A., Jenny B., Sabine J., Belinda A., Annika J., Leander van H., Hartmuth L., Mirjam K., Edmund O., Hannah K., Wiebke E., Anke S., Annelie R.sowie Luise Schoolmann, Josie B., Kerstin A,, Nicole W., Claudia K., Meikel M., Sarah M., Ernst B., Lisa P., Daniela R., Felicitas J., Dennis K., Dagmar W., Bianca B., Margarita I., Koralie F., Lisa K., Bianca Sch., Marion K., Sophia L., Anna P., Marlon D., Michael L., Ra M., Filiz A., Angelika D., Johanne L., Diane P., Jacqueline W., Gerald G., Pamela G., Jana H., Tina S., Kurt K., Marion S., Patrizia H., Petra K., Marita W., Maria F., Roberto M., Nadine S., Roswitha E., Caroline G., Florian P., Richard H.und alle Spender und Unterstützer von zuvor: Daniela, Achim, Inka, Erika, Can Guev, Ellen Anna Lena, Andrea, Britta, Madlen, Olaf, Aynur, Birgit, Anita, Gudrun, Cornelia, Klaus Udound sogar noch einen zweiten und dritten Container für weitere Hamburger Obdachlose mit aufzustellen.Das Straßenmagazin Hinz & Kunzt berichtete kürzlich über den obdachlosen Dieter - der am 1. November bei der Vergabe der Container für das Winternotprogramm leer ausging. Dieter kam zu spät - wie viele vor ihm auch. Das Angebot ist nicht ausreichend, um alle Obdachlosen in den begehrten Einzelcontainern unterzubringen.Dieter kehrte zurück in die Krankenstube der Caritas, wo er in Behandlung ist wegen seines kranken Herzens. Die Sozialarbeiter dort wollen ihm helfen, ein Zimmer zu finden. Falls das nicht klappt und er dort irgendwann raus muss, könne er gerne in unserem zweiten Container dann unterkommen - so habe ich es ihm angeboten (Telefonat Krankenstube vom 14.11.).Ohnehin spitzt sich die Lage in Hamburg immer weiter zu. Erst letzte Woche starb ein Obdachloser am Hamburger Rödingsmarkt - das erste Opfer diesen Winters - die Kälte kennt kein Erbarmen.Es kann weiter gespendet werden - auch für andere Hamburger Obdachlose und weitere Container. --> https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclic... Bereits Anfang November hatte sich ein Hamburger Club-Besitzer bereit erklärt, unseren Container für Klaus bei sich auf dem Parkplatz kostenlos aufzustellen. Allerdings nur als Notlösung - wie sich später herausstellte - denn der Parkplatz werde noch diesen Winter saniert und der Container müsse dann zwischendrin irgendwann umgesetzt werden. Zusätzliche Kosten entstehen - die so nicht eingeplant waren. Wir suchen deshalb und parallel dazu noch weitere Stellplätze - auch für Klaus und weitere Container und die Liste möglicher Standorte ist noch lang.Zunächst wandte ich mich an die TAS - die Hamburger Diakonie - die Zugang zu sämtlichen bereits vorhandenen Container-Standorten pflegt. Mehr als 3 Dutzend Kirchengemeinden machen jedes Jahr mit und stellen Wohncontainer für Obdachlose auf - die sodann auch ganztägig bewohnbar sind. Dort - und so dachte ich mir - könnte Klaus sein Container doch stehen - oder nicht?Wohl eher nicht! Denn von den gut 30 Kirchengemeinden, die über die TAS an das Programm angeschlossen sind - und über Selbige und deren Verteiler auch angeschrieben wurden, meldete sich nur eine einzige Kirchengemeinde zurück. "Rahlstedt" schreibt: "Keinen Platz".Auch St. Peter - die Gemeinde, in der ich 2010 selbst mal zu Gast war - hat keinen Platz zur Aufstellung eines weiteren Containers. Auch dort stehen dieses Jahr schon 3 Container für Obdachlose und ein Vierter ist definitiv nicht drin. Weitere Rückmeldungen aus meinen Mailings - gut 250 Adressen - stehen noch aus.Auch Hamburgs Hauptpastor Alexander Röder von der St. Michaelis Kirche möchte helfen einen geeigneten Standort für unseren Container zu finden. Die Hamburger St. Nikolai-Kirche prüfte daraufhin unsere Anfrage, doch leider stehen dort schon einige Container und weiterer Platz ist nicht vorhanden. St. Michaelis will aber weiter dran bleiben - weitere Gespräche kommende Woche.Wer einen Standort kennt, wo Klaus sein Container stehen darf - möge sich bitte DRINGENDST bei maxbryan.de melden!Irgendwo in dieser Stadt muss es doch ein Fleckchen Erde geben, wo unser Container stehen darf, oder nicht?Man liest ja immer, dass in Hamburg gut 1 Mio. Quadratmeter Bürogebäude leer stehen. Orte an denen niemand sonst ist und ich bitte ALLE, die über entsprechende Flächen verfügen, unser Container-Projekt zu unterstützen.Ein Ort mit Zugang zum Stromnetz würde genügen. Das Sanitäre regeln wir über beheizte Dixi-Klo´s - die werden 1x die Woche servicemäßig gereinigt und mit Frischwasser aufgefüllt. Ein Abwasser-Anschluss - weil im Tank aufgefangen - ist nicht erforderlich. Lediglich Strom sollte vorhanden sein und wir zahlen 6 Monate im voraus - das Geld dafür ist da!Auf Hamburgs Straßen erfrieren Menschen und nicht zuletzt auch an der Kälte dieser Gesellschaft, die Menschen aus EU-Gebieten nicht aufnehmen - sie haben den falschen Pass. Der Tote am Rödingsmarkt kam aus Rumänen.Ich für meinen Teil will nicht länger zusehen, wie Menschen auf Hamburgs Straßen erfrieren. Wir haben genug Geld um auch einen zweiten und dritten Container mit aufzustellen und wir brauchen einen ANFANG - jemand der mitmacht und auch Andere Grundstückseigentümer motiviert Selbiges zu tun.Lasst uns mit gutem Beispiel voran gehen und wenigstens einen Container irgendwo - und dort wo es geht - dann aufstellen. So sehen auch Andere, dass es möglich und machbar ist und sind ermutigt Selbiges zu tun - selbst auch tätig zu werden und Chancen zu vergeben. "WERDET CHANCENGEBER" - sage ich auch heute und bat die Adressaten um Kooperation.Die meisten Kirchen in Hamburg haben- oder aber- weil irgendwer es verbietet die Container aufzustellen. Mehr als 250 Kirchen und Pastoren hatte ich im Zuge der Stellplatz-Suche angeschrieben und darum gebeten, zu schauen, ob es wohl möglich wäre einen Container auf dem Gelände der Kirche aufzustellen. Viele meldeten sich zurück und mussten absagen.Eine der Kirchengemeinden schreibt: "Bei der Nik***kirche ist von vorne herein kein Platz für einen solchen Wohn-Container und bei der Kirche St. Ma**** wäre zwar Platz aber unsere Anfragen bei der Stadt haben in der Vergangenheit diesbezüglich immer negative Antworten zur Folge gehabt" - (und weil das Gemeindehaus auf öffentlichem Boden steht) -- Zitat Ende.mit solchen und ähnlichen Inhalten hatte ich auf mein eigenes Mailing (unabhängig von der TAS) dann noch erhalten und wenn ich am Ende schreiben muss, dass auch die Bemühungen meiner größten Hoffnungsträger ergebnislos verliefen, wäre das freilich ein herber Rückschlag für das Projekt. Ich werde deshalb alle Kontakt NOCH EINMAL anschreiben und sie bitten, ernsthaft über eine Lösung nachzudenken.Soweit ich weiß, stehen an vielen Orten im Hamburger Stadtgebiet schon Wohncontainer für Obdachlose und es ist kaum bis gar nicht vermittelbar, dass dort nicht irgendwo ein paar Quadratmeter frei sind, um einen weiteren Container mit dazu zu stellen. Mag ja sein, dass dies nicht überall möglich ist, aber wir haben jetzt über 5000 Euro Spenden gesammelt und es wäre desaströs, wenn sich kein Stellplatz dafür finden ließe.Wer immer die Aufstellung unserer Container ermöglicht, wäre ein echter Held! Ein rettender Engel in der Not! Eine solche Tat wäre nicht nur vorbildhaft, sondern auch heldenhaft, weil dieser Jemand dann ganz im Sinne der christlichen Nächstenliebe handelt und sichtbar für Außenstehende ein neue Bleibe für Obdachlose schafft. So etwas Selbstloses hätte Symbolwirkung und Andere würden folgen."Rette ein Leben und du rettest die Welt" - niemand hat das je vergessen.Ein paar "Kanäle" bleiben mir jetzt noch und die Gespräche laufen weiter. Wer zudem - und von sich aus - einen Stellplatz mit anbieten möchte - kann dies gerne tun. Theoretisch kann JEDER so einen Container auch im eigenen Garten mit aufstellen. Solange das nicht im Vorgarten geschieht und die Nachbarn sich nicht daran stören - ist alles im grünen Bereich - teilte das Bauamt mir auf Nachfrage hin mit.Einen Stellplatz zu finden - ist die eine Sache. Ihn dort auch aufstellen zu dürfen - die Andere. Für die meisten Flächen in Hamburg braucht man eine Baugenehmigung. Laut Hamburger Bauordnung gilt so ein Container bereits als "Gebäude" und das ist - je nach Lage - auch genehmigungspflichtig.- sofern die nicht sehr versteckt im eigenen Garten stehen, sind die Container also genehmigungspflichtig. So will es das Gesetz!Kleiner Hoffnungsschimmer:- das bedeutet, wir dürften unseren Container bereits aufstellen, während der Bauantrag noch läuft. Das wäre die Rettung - auch was das spätere Genehmigungsverfahren anbelangt.Bis dahin - und solange das Verfahren noch läuft - brauchen wir für Klaus nun dringend eine Übergangslösung.Bis der Container für Klaus steht, wird es noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit werde ichIch hatte noch ein Angebot für eine Monatspauschale im Einzelzimmer - doch ein Teil des Geldes ist dann natürlich schon weg - was ja eigentlich für den Mietkauf des Containers gedacht war. Ich hoffe deshalb sehr, dass wir zeitnah und noch diesen Monat einen geeigneten Stellplatz für unseren Container finden können. Falls nicht, finden wir auch dafür eine Lösung - denn so schnell gebe ich nicht auf. Jeder der mich kennt - weiß das.Die Stadt ist noch voller vergessener Seelen, denen wir alle helfen können. Jeder weitere Container kostet nur 1500 EUR - verteilt auf 6 Monatsraten - so können wir auch anderen Obdachlosen noch helfen - ganz im Sinne von "JETZT machen" - für die Hoffnung auch der Anderen.Wir sind auf dem besten Wege das Beste für Klaus und für weitere Hamburger Obdachlose zu erreichen und wir bleiben dran.Hinweis: Das ursprüngliche Spendenziel (3808 EUR) zur Anmietung eines Wohncontainers für Klaus für 6 Monate ist inzwischen erreicht.--> https://www.leetchi.com/c/hilfe-fuer-klaus Ich danke Euch <3Von HerzenMax Bryan