Weihnachtszeit im texanischen Dallas und Fort Worth

„Your BIG Holiday Adventure Starts in Dallas“ – Wer in der Weihnachtszeit nach Dallas kommt, wird sich dem weihnachtlichen Glanz kaum entziehen können. Bereits seit dem 6. November erstrahlt Dallas’ jüngste Weihnachtstradition im Botanischen Garten des Arboretums noch bis zum 8. Januar 2017. Die festliche Weihnachtsausstellung „12 Days of Christmas“ zeigt zwölf verglaste Pavillons, die mit Weihnachtsliedern und beweglichen Figuren in einen viktorianischen Weihnachtstraum entführen. Ein Besuch lohnt sich besonders in den Abendstunden, wenn 500.000 Lichter das Arboretum und den botanischen Garten erstrahlen lassen.Übernachten: Ab dem 25. November präsentiert sich das Hilton Anatole in Dallas in prunkvollem Gewand, mit aufwändiger Dekoration, weihnachtlichen Details und dem beliebten „Frühstück mit Santa“, einem Event mit Märchenstunde, Schnitzeljagd, Kinderschminken und einem Marionettentheater. Auch bietet das Hotel spezielle Übernachtungsangebote für Familien an.Der Besuch des Klassikers „The Nutcracker“ gehört in der Weihnachtszeit zum Pflichtprogramm. Vom 25. November bis 4. Dezember bieten die Tänzer des Texas Ballet Theater im Winspear Opera House eine unvergessliche Show dar und entführen die Zuschauer in eine magische Welt mit Schneeflocken, Spielzeugsoldaten, fliegenden Teppichen und einem ganz besonderen Nussknacker.Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, wird es nach einem Besuch des Musicals Rudolph the Red-Nosed Reindeer ganz sicher sein. Das beliebte Rentier mit der roten Nase, der Weihnachtself sowie Santa Claus und seine Helfer entführen die Zuschauer vom 25. bis 27. November in der Music Hall im Fair Park in eine nostalgische Weihnachtswelt am Nordpol.Nichts ist authentischer als ein Foto-Shooting mit einem Cowboy-Weihnachtsmann. In den Fort Worth Stockyards – auch als Cowtown bekannt – lebten früher einst Viehhändler, Cowboys und Gesetzlose. Am 3. Dezember zieht hier Weihnachtsstimmung ein – mit Wildwest-Spielen wie Kuh-Wettmelken oder Gürteltier-Rennen, Live-Musik, Dekorieren von Keksen, einer großen Weihnachtsparade – und besagtem Cowboy-Weihnachtsmann. Das kostenlose Weihnachtsspektakel in der Western-Stadt verspricht einen Riesenspaß für die ganze Familie.Im Süden der USA ist man stolz auf sein Eigenheim und stellt seine oft pompöse Weihnachtsdekoration gern zur Schau. So haben einige Einwohner von Fort Worth im National Historic District bei der Annual Tour of Homes am 3. Dezember von 12 bis 21 Uhr sowie am 4. Dezember von 12 bis 17 Uhr ihre Türen geöffnet und freuen sich auf Bewunderer.In Dallas und Fort Worth spürt man übrigens auch den kulinarischen Hispano-Einfluss von Mexiko: Hot Tamales ist ein Gericht, das bei den Texanern an Weihnachten sehr beliebt ist. Mais-Teig-Fladen werden mit Fleisch, Käse oder anderen Zutaten gefüllt, in Maisblätter eingehüllt gedämpft und anschließend mit roter oder grüner Salsa serviert. Möchte man auf den Geschmack kommen, sollte man dem Restaurant Hot Damn, Tamales! in Fort Worth einen Besuch abstatten.Dallas ist die neuntgrößte Stadt der USA. American Airlines, die den Flughafen Dallas/Fort Worth als Drehkreuz nutzt, bietet regelmäßig Nonstop-Flüge von Frankfurt nach Dallas an. Die Stadt begeistert mit einer ansprechenden Mischung aus Cowboy/Wild West Flair und moderner Metropole. Kulturelle und historische Attraktionen, Sport, Einkaufsmöglichkeiten sowie ein abwechslungsreiches Angebot an Restaurants, Bars, Cafés und Kneipen komplettieren das Angebot. Mehr als 70.000 Hotelbetten lassen auch im Hinblick auf die passende Unterkunft keine Wünsche offen. Dallas bietet für jeden Geschmack das Richtige.Fünfzig Kilometer von Dallas entfernt liegt Texas´ fünftgrößte Stadt – Fort Worth. Diese ist nicht nur sehr sauber, sondern lässt sich auch hervorragend zu Fuß erkunden. Das Herz des Zentrums ist der „Sundance Square", wo man gemütlich shoppen und essen gehen kann. Der Stockyard District ist heute eine der größten Touristenattraktionen und besticht durch unzählige Erinnerungen an den alten amerikanischen Westen: Rodeo, authentische Western Saloons, Billy Bob’s Texas, die Texas Cowboy Hall of Fame und der weltweit einzige, zweimal tägliche Viehtrieb auf den Straßen, bei dem Besucher live dabei sein können. Das Fort Worth-Künstlerviertel mit fünf international anerkannten Museen sowie ein breites Angebot für Familien runden das Angebot der Stadt ab.