Niedliche Handpuppen für den guten Zweck - SBB-Kompetenz gGmbH kooperiert mit dem Förderverein KinderLeben e.V.

Über die SBB-Kompetenz gGmbH: Als Bildungsträger in Hamburg bietet die SBB-Kompetenz gGmbH Umschulungen, Fortbildungen und weitere Möglichkeiten der beruflichen Orientierung und Qualifizierung an. Im Jahr 2005 als Tochter der SBB Stiftung Berufliche Bildung gegründet, qualifiziert die SBB seitdem Arbeitsuchende und Berufstätige für den aktuellen Arbeitsmarkt. Die SBB-Kompetenz gGmbH unterhält mehrere Standorte in Hamburg, ihr Geschäftsführer ist Bernd Schröder.