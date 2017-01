In der neuen HOLIDAY ON ICE-Show „TIME“ nehmen die Eiskunstläufer das Publikum in Hamburg mit auf eine Reise durch die wohl eindrucksvollsten Momente des Lebens. Inspiriert von unvergesslichen Augenblicken, zaubert die erfolgreichste Eisshow der Welt mit ihrer brandneuen Produktion berührende Erinnerungen aufs Ice: Die erste große Liebe, der erste Kuss oder das ganz große Abenteuer. So können die Show-Besucher auch in Hamburg die Highlights des eigenen Lebens auf persönliche Weise Revue passieren lassen.Glamouröses Kostümdesign von Thomas RathFür den Überraschungsmoment der Show sorgen die glamourösen Kostüme von Modedesigner Thomas Rath, bekannt durch seine Rolle als Juror bei der deutschen Casting-Show "Germanys next Topmodel". Raths eigens für HOLIDAY ON ICE angefertigte Kreationen machen die Show TIME zu einem einzigartigen Erlebnis. Designer Thomas Rath lässt die Eiskunstläufer in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen: „Kostüme für HOLIDAY ON ICE zu designen ist eine große Ehre und tolle Herausforderung zugleich. Diese Show sprüht vor Energie, das steckt an.“Regisseur David Liu setzt bei der spannenden Reise durch die schönsten Momente auf beliebte traditionelle Elemente, gepaart mit faszinierenden Special Acts. Das völlig neue Musikkonzept sorgt in seiner besonderen Zusammenstellung für Ohrwurm-Garantie. Die brillante Lichtführung mit aufregenden Effekten unterstützt die Performances der wunderbaren Augenblicke und schafft mit einer stimmungsvollen Kulisse und Farbakzenten das Gefühl, als ob die Zeit stillstehen würde - als wären die Momente für immer auf dem Eis eingefroren.