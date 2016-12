Belgische Bierkultur ist UNESCO-Welterbe

Wie Gatz weiter ausführt, habe sich die UNESCO beeindruckt gezeigt, welche Anstrengungen in Belgien zur Ausbildung von Braumeistern, zur Beibehaltung der Biervielfalt und zur Vermarktung der traditionellen Bierkultur unternommen würden. Belgien zählt insgesamt an die 1500 verschiedenen Biere. Die überwiegende Mehrzahl wird bis heute in kleinen Mengen auf authentische Weise nach lokalen Rezepturen handwerklich produziert. Die Bierkultur wird zudem in allen Teilen des Landes durch Verkostungs-Vereinigungen, Kurse und Ausbildungen sowie durch Feste und Museen erhalten und gepflegt.