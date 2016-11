Zugspitzregion: neuer Chefkoch im Hotel Post Lermoos

Der Haubenkoch, der schon als Kind große Freude am Kochen hatte, bringt Erfahrungen aus bekannten Fünf-Sterne-Häusern mit, etwa dem „Grand Spa Resort A-Rosa“ in Kitzbühel oder dem Relais & Chateaux SPA Hotel Jagdhof in Neustift, in dem er für seine Leidenschaft zur Gourmet-Küche mit zwei Hauben von Gault Millau geehrt wurde. Weitere Auszeichnungen folgten unter anderem von Falstaff.Vor allem Regionalität und Saisonalität werden bei Strasser groß geschrieben. Neben Klassikern der Tiroler Küche präsentiert er gern auch einmal gewagtere Kreationen. Mit viel Liebe zum Detail und geprägt von internationalen Einflüssen, die er beispielsweise von seinen Reisen nach Australien und Südostasien mitgebracht hat, entwirft der leidenschaftliche Koch seine kulinarischen Kreationen.Das seit über 450 Jahren familiengeführte und auf 1000 Höhenmetern liegende Hotel Post Lermoos inmitten des Naturparadieses Tiroler Zugspitz Arena befindet sich in einzigartiger Lage mit grandiosem, unverbautem Blick auf die Sonnenseite des Zugspitz-Massivs. Bereits Goethe war hier einst auf seiner Durchreise nach Italien zu Gast. Heute bietet das Hotel Post von Familie Dengg im Sommer wie im Winter alpinen Luxus, kulinarische Genüsse und Wellness für anspruchsvolle Gäste. Zum Vier-Sterne-Superior-Haupthaus mit seinen 59 Suiten und einem Luxus-Penthouse gehört ebenfalls das nebenan gelegene historische Postschlössl mit 16 Suiten.Als Mitglied der renommierten Best Wellness Hotels Österreich bieten der Post Alpin Spa und die Vitalwelt dem Gast auf 2.000 preisgekrönten Quadratmetern ein exklusives Wellness-Erlebnis.Um ihr kulinarisches Niveau zu unterstreichen ist die Post Lermoos seit Juli 2016 Mitglied der Kooperation „Genießer-Hotels“. Die Vereinigung feinster Hoteladressen in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz setzt neben persönlicher Atmosphäre auf außergewöhnliche Kulinarik und exquisite Weinkultur. Der Weinkeller mit mehr als 1.000 Lagen gehört zu den besten Österreichs. Wichtig ist den Betreibern daneben die Unterschiedlichkeit der einzelnen Häuser.