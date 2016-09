Wellness und mehr im „Krallerhof“

Bierfreunde zieht es in das AsitzBräu, wo inmitten historischer Brauhaus-Exponate in bayerischer Hofbräuhaus-Atmosphäre das AsitzBräu-Bier und typische „bierige“ Schmankerl serviert werden – und das mitten in der Leoganger Bergwelt.Im Winter ist das AsitzBräu die wohl außergewöhnlichste Skihütte, mit Livemusik von Freitag bis Sonntag – ideal zum zünftigen Frühschoppen.Jeden Dienstagabend verzaubert die Besucher eine Asitz Music Night mit Livemusik und spektakulärer Fire & Ice Show im AsitzBräu.Gleich nebenan ist die „Alte Schmiede“ seit langem ein legendärer Treffpunkt für Skifahrer und eine beliebte Event location. Jeden Dienstag- und Freitagabend treffen sich die Mondscheinrodler in den beiden „Hütten“ am Asitz.In der KrallerAlm ist jeden Mittwoch nach dem legendären Hüttenspringen der Teufel los. Mit ihrer urigen Atmosphäre und der köstlichen Pizza aus dem Holzofen ist die KrallerAlm ein beliebter Treffpunkt für gemütliche Abende und Hot Spot für wilde Abende.Tagsüber üben die Kinder am Krallerhof-Lift das Skifahren, während die Eltern von der Terrasse der KrallerAlm aus alles im Blick haben. Feste in den Locations des Krallerhofs sind unvergesslich. Von der Silvesterparty bis zur Hochzeit, vom Geburtstag bis zur Firmenfeier richtet das Eventteam des Krallerhofs perfekte Veranstaltungen aus: in der KrallerAlm, der Alten Schmiede, im AsitzBräu oder im Krallerhof.Im Tal bürgt das familiär geführte Viersterne-Superiorhotel und Best Alpine Wellness Hotel seit Generationen für beste Urlaubsqualität. Der Krallerhof soll eines der schönsten Wellnesshotels des Landes sein. In der 2.500 m² großen, vielfach ausgezeichneten Wellnesslandschaft findet man exklusive Erholung. Umgeben ist der Wohn- und Wellnesstraum von dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit 270 Pistenkilometern. Dazu kommt in Leogang und Saalfelden ein Winterwunderland für Nicht-Skifahrer.Gäste des Krallerhof haben die Möglichkeit, exklusive VIP-Tickets für die Biathlon WM 2017 in Hochfilzen vom 8. bis 19. Februar 2017 zu reservieren.