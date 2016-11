Weihnachtsmarkt im gotischen Kirchenschiff der Hauptkirche St. Jacobi Hamburg

Wann: Sonnabend, 26. November 2016 von 10 – 17 UhrEs gibt: Kunstgewerbe, Advents- und Weihnachtsschmuck, Kalender, Bücher, handgefertigte Postkarten, Holz-, Filz- und Textilarbeiten sowie Handarbeiten, Schmuck- und Tiffany-Arbeiten, Leckereinen (Honig, Marmelade, Öl, Dresdner Stollen) u.v.m.Kaffeestube mit Kuchen, Punsch und Würstchen im Südschiff, Turmfahrten, Weihnachtsmusik auf der Arp-Schnitger-OrgelAuch der Förderverein KinderLeben e.V. wird an den drei Tagen vor Ort sein. An unserem Stand wird es allerlei Handgefertigtes geben (Socken, Quilts, Kerzen etc.). Vorbeischauen lohnt sich! Der Erlös kommt unheilbar kranken Kindern und deren Familien zu Gute.Eintritt ist frei