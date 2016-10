St. Moritz und das Art Boutique Hotel Monopol für den Luxus-Winter

Luxus-Boutiquen und Flagship-Stores von Chanel und Roberto Cavalli über Gucci, Polo Ralph Lauren und Prada bis Luis Vuitton und Ermenegildo Zegna. Und zwischendrin eine erlesene Auswahl an Juwelieren, Designern, Vinotheken und Delikatessen-Läden ebenso wie Cafés, Bars, Lounges und mondänen Clubs: Für diese Vielfalt ist St. Moritz bekannt und ein Maßstab, an dem sich andere Wintersportregionen messen. Aber natürlich auch für seine „Top of the world-Skiberge“ Corviglia, Corvatsch und Diavolezza mit ihren 350 Kilometern Pisten. Warum sich auch der Jetset am liebsten im „Champagnerklima“ mit seinen 322 Sonnentagen aufhält? Dafür liefert St. Moritz immer neue Gründe. Die Sonne sei intensiver, das „Champagnerklima“ trockener und der Schnee sicherer als anderswo: Damit legen die legendären St. Moritzer Skiberge die Latte hoch.Eines der beliebtesten Hotels ist das Art Boutique Hotel Monopol, mitten in der Fußgängerzone von St. Moritz, zwei Gehminuten von der Chantarella-Bahn auf die Corviglia entfernt. Es zählt zur „Lifestyle Collection“ der Preferred Hotels & Resorts, und als erstes und bislang einziges Viersterne Art Boutique Hotel im Engadin ist es auch eine Galerie für junge Kunst.Die schlicht-zeitlos eingerichteten Zimmer und Suiten gibt es in acht Kategorien – bis zur 60 m2 großen Deluxe-Suite. Auch in der Wellavista-Bar und dem Wellnessbereich im sechsten Stock dreht sich alles um den feinen Luxus „mit Visionen“. Im À-la-carte-Restaurants MONO verwöhnen Küchenchef Claudio Della Pedrina und Maître d’Hôtel Francesco Stillitano mit kulinarischen und önologischen Feinheiten.Das Nightlife spielt sich dann im Dracula Club, im Casino St. Moritz oder im legendären King’s Club ab.St. Moritz steht nicht nur weltweit als Qualitätsmarke für Stil, Eleganz und Klasse – auch für hochrangige Pferdesport-Wettbewerbe. Schon 1907 wurden am zugefrorenen St. Moritzersee vor der majestätischen Engadiner Bergwelt Pferderennen ausgetragen. St. Moritz gilt als Wiege des Snow Polo und hat auch im Springsport eine lange Tradition. Mitte Jänner geht auf der Polowiese am Ufer des Moritz-Sees mit der Concours Hippique wieder eines der attraktivsten Springreitturniere des Winters in Szene. Der mittlerweile 33. Snow Polo World Cup St. Moritz ist nach wie vor das wichtigste Snow Polo Turnier der Welt und wird wieder zwischen vier „High Goal“-Teams aus Weltklassespielern ausgetragen. Gesellschaftlicher Höhepunkt der Saison ist der White Turf im Februar: Spannende Trabrennen sowie das exklusivste Skijöring-Rennen der Welt mit unberittenen Vollblutpferden als „Turbo“ lassen auf dem zugefrorenen St. Moritzersee die Eisdecke beben. Eine ideale „Box“ für Pferdesportler und -fans ist dabei das Art Boutique Hotel Monopol – ein Mitglied der Preferred Lifestyle Hotels & Resorts.St. Moritz: Pferde-Events im Winter15.–21.1.2017: 58. Concours Hippique St. Moritz, 12.2.17: 1. White Turf Sonntag, 19.2.17: 2. White Turf Sonntag, 24.2.17: 2. Night Turf und Snow Polo, 26.2.17: 3. White Turf SonntagVeranstaltungstipp: 30.1.–3.2.17: St. Moritz Gourmet Festival: „Discover THE Best from the West“ mit amerikanischen Spitzenköchen