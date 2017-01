Spenden statt Geschenke

Das Team um Friseurmeisterin Bettina Freese in der Schnelsener Kalvslohtwiete 2 verwöhnt seine weibliche und männliche Kundschaft fachmännisch in entspannter Atmosphäre und wer sich in Frisurendingen nicht sicher ist, wird hier selbstverständlich ausführlich und herzlich beraten.Neben einem Herz für seine Kunden bewies das Friseur-Team Freese kürzlich auch ein Herz für schwerstkranke Kinder: In den vergangenen Jahren gab es in der Vorweihnachtszeit für die Kunden ein kleines Weihnachtsgeschenk – ein Dankeschön für deren Treue.Doch nun sollte das Geld für die Geschenke einem gemeinnützigen Zweck zu Gute kommen und dem ebenfalls in Schnelsen ansässigen Förderverein KinderLeben e.V. gespendet werden, der Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern sowohl finanziell und als auch in Form von Sachmitteln unterstützt. Zusätzlich flossen ein Teil der Trinkgelder in eine vor Ort aufgestellte Spendendose des Vereins. Kurz nach dem Weihnachtsfest wurde die Dose in Anwesenheit von Ester Peter, dem ehrenamtlichen Vorstand des Vereins „geknackt“, welche eine stolze Summe von 348,30 Euro offenbarte. Also noble Geste spendet Bettina Freese noch aus privater Tasche und rundete diesen Betrag bis zu einer Höhe von 500 Euro auf. „Ich hoffe, dass mit diesem Geld bedürftigen Familien gut geholfen werden kann“, so die wohltätige Friseurmeisterin, Bettina Freese. „Wir können es kaum glauben“, freut sich Ester Peter, ehrenamtlicher Vorstand des Fördervereins. Das Geld soll den betroffenen Familien direkt zu Gute kommen, unter anderem für die Durchführung von Ausflügen usw.Das Friseur-Team Freese finden Sie in der Kalvslohtwiete 2 in Hamburg-Schnelsen. Öffnungszeiten: Di-Fr. von 8 bis 18 Uhr, Sa. Von 7.30 bis 12 Uhr, Tel: 040/ 70 70 30 41.Bildunterschrift: In der Adventszeit sammelten Bettina Freese und ihr Team in der Vorweihnachtszeit Spendengelder für den Förderverein KinderLeben e.V. (von li. nach re.): Nina Schalitz, Kirsten Scheunemann, Bettina Freese und Ester Peter, ehrenamtlicher Vorstand Förderverein KinderLeben e.V.Foto: Pressemitteilung