Sils-Maria: Dem Weihnachtshimmel ein Stück näher

Wenn das Hotel Edelweiss in Sils-Maria Mitte Dezember seine Pforten öffnet, ist die Oberengadiner Seenplatte inmitten der schroffen Gipfel der Bernina- und Albula-Gruppe längst in makelloses Weiß getaucht. Sils-Maria, der romantische 700-Seelen-Ort am Eingang zum Fextal, steht für die ruhigen und entspannten Seiten des Oberengadins, die schon Dichter und Denker wie Friedrich Nietzsche und Thomas Mann inspirierten. Nur eine Gehminute von Nietzsches bevorzugter Bleibe liegt das Hotel Edelweiss, das schon seinerzeit Gäste empfing und heute noch als ein Ort typischer Schweizer Gastlichkeit und Kultur gilt. Die historischen Mauern beherbergen unter anderem einen sehenswerten Jugendstil-Speisesaal, in dem Künstler in der Weihnachtszeit zu Soirées, Klassik- und Jazzkonzerten anstimmen.Genuss im kleinen, feinen Rahmen eröffnet auch der 370 m² große Wellnessbereich. In Whirlpool, Dampfbad, Finnen- und Bio-Sauna kann die Wohlfühl-Skala in aller Ruhe nach oben klettern.Zum Adventszauber-Package gehört auch eine Kutschenfahrt in das malerische Fextal samt Käsefondue-Plausch in der romantischen Pension Crasta. Das alles gibt es mit 15 Prozent Preisvorteil und freier Fahrt mit den Öffis im Engadin. Skiurlauber, die mindestens zwei Nächte bleiben, können außerdem Tages-Skikarten um 35 Schweizer Franken buchen, das ist weniger als die Hälfte des Preises an den Liftkassen.Adventszauber im Hotel Edelweiss in Sils-Maria zwischen dem 15. und 25. Dezember 2016:7 Ü/F, 5-Gänge-Wahlmenü am Abend, Begrüßungs-Aperitif mit der Direktion, Pferdekutschen-Fahrt ins Fextal mit Käsefondue-Plausch, Teilmassage18.12.16: Silser Weihnachtsmarkt.29.12.16: Sinfonia-Konzert in SilsPulverschnee- & Wedelwoche zwischen dem 2. und 20. Januar 2017:7 Ü/F, 5-Gänge-Wahlmenü am Abend, Begrüßungsaperitif mit der Direktion, Pferdekutschen-Fahrt ins Fextal mit Käsefondue-Plausch, TeilmassageEvents im Januar 201714.1.17: Silser Nostalgie Skirennen in Sils15.–22.1.17: Concours Hippique in St. Moritz18.–21.1.17: WinterRaid in St. Moritz21.1.17: La Diagonela – Visma Ski Classic von Zuoz nach St. Moritz27.–29.1.17: Snow Polo World Cup in St. Moritz30.1.–3.2.17: St. Moritz Gourmet-FestivalDer Silsersee im Winter