Pyrex Optimum: Die unkaputtbare Ofenform präsentiert sich in neuem Look

Auch der Look überzeugt: Die zeitlos eleganten Glasformen fügen sich beim Servieren dezent in jede Tischdekoration ein und geben den Blick auf das Wesentliche frei: die Speisen! Kreative Gerichte kommen so in ihrer ganzen Farbenpracht zur Geltung.Pyrex Optimum ist vielseitig einsetzbar in Ofen, Kühlschrank, Gefrierschrank und Mikrowelle. In der Spülmaschine lassen sich die Formen zudem schnell und einfach reinigen. Erhältlich ist Pyrex Optimum in allen großen Warenhäusern und Lebensmittelmärkten in verschiedenen Formen und Größen. Der empfohlene Endverbraucherpreis liegt je nach Produktvariante zwischen 10,99 € und 19,99 €.TV-Koch Stefan Wiertz hat die Borosilikatglas-Formen von Pyrex einem kulinarischen Härtetest unterzogen und Rezepte kreiert, bei denen das hitzebeständige Kochgeschirr seine Stärken voll ausspielen kann. Sein Rezept-Tipp: Gegrillter Sesamlachs auf asiatischem Gemüsebett.Gegrillter Sesamlachs auf asiatischem GemüsebettDieses Rezept gelingt in der hitzebeständigen Ofenform Pyrex Optimum aus Borosilikatglas besonders gut.Zutaten für 4 Personen | Zubereitungszeit: 45 Minuten | Schwierigkeitsgrad: einfach1,2 kg Lachs küchenfertig (ohne Haut und Gräten)200 g Möhren200 g Fenchel200 g Kohlrabi200 g Staudensellerie50 ml Orangensaft70 ml Sesamöl50 ml Sweet Chili Sauce10 ml Ahornsirup 25 g Ingwer50 g heller Sesam2 Bio-Zitronen (Abrieb und Saft)2 Knoblauchzehen2 Stängel ZitronengrasSalzZubereitung1. Den Backofen auf 165 °C vorheizen.2. Das Gemüse putzen. Möhren, Fenchel und Kohlrabi in etwa 5 mm dicke Stifte, den Staudensellerie in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln. Das Zitronengras mit dem Messerrücken anquetschen. Das Gemüse mit dem Orangensaft, 50 ml des Sesamöls, Sweet Chili Sauce, Abrieb und Saft der Zitronen, Knoblauch, Zitronengras, 15 g des Ingwers und etwas Salz in eine hitzebeständige Ofenform geben und gut miteinander vermischen. Im Backofen 15 Minuten schmoren lassen.3. In der Zwischenzeit den Sesam für den Lachs in einer Pfanne rösten. Den gerösteten Sesam mit dem restlichen Sesamöl, Ahornsirup, dem restlichen Ingwer und Salz in einer Schüssel gut verrühren.4. Das Gemüse in der Form aus dem Ofen nehmen. Den Ofen auf 185 °C stellen (Umluft/Grill). Den Lachs auf das warme Gemüsebett legen und mit dem Sesamsud bestreichen. Die Form in den Ofen schieben und den Lachs auf dem Gemüsebett etwa 15 Minuten im Ofen grillen.Tipp: frische Orangenfilets anstelle der üblichen Zitrone zum Lachs servieren.