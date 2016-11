Pays d’Oc IGP Collection 2016: 21 Weine überzeugen internationale Jury

Nach einer sogenannten „Preselection“ aus 223 Weinen wurden im Juni 2016 im Hotel „Les Jardins secret“ in Nîmes 56 Weine von einer internationalen Jury verkostet. Ausgewählt wurden acht Weißweine und dreizehn Rotweine für die Collection 2016 der Pays d’Oc IGP, darunter auch sechs Bioweine. Die Juroren der Jury waren sich einig: Die Balance und die exzellente Machart der 21 Weine bietet für die Konsumenten ein einzigartiges Geschmackserlebnis.„Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualität stärken die Botschafter-Weine aus der Collection 2016 das renommierte Image der Weine aus dieser Denomination“, sagt Jurymitglied Dominique Laporte, bester Sommelier Frankreichs. Ein Jahr lang stehen die ausgewählten Weine der Collection als Botschafter-Weine für das Qualitätssiegel IGP in Frankreich und im Ausland. Sie demonstrieren erneut den qualitativen Aufstieg der Weine aus der Pays d’Oc IGP.Auch die Sommelière und letztjährige Juryvorsitzende Verena Herzog ist von der diesjährigen Collection überzeugt und erkennt eine positive Entwicklung: „Die Weine werden immer charakterstärker. Ich würde sagen, dass es hier um die Authentizität geht. Das ist das Projekt, an dem die Winzer arbeiten.“ Die Weinexpertin ist seit vielen Jahren Botschafterin von Pays d’Oc IGP in Deutschland und ist jedes Mal von den Weinen, sondern auch beeindruckt.„Die Weine haben ein sehr gutes Preis-Qualitäts-Genuss-Verhältnis, ein wichtiger Aspekt für den deutschen Markt. Den Konsumenten wird eine hohe Qualität auch bei angemessenen Preisen geboten. Die Collection zeigt eine große Vielfalt verschiedener Stilrichtungen, wodurch sich viele Menschen mit mindestens einem dieser Weine identifizieren können.“Ein Wein hat es Frau Herzog besonders angetan: „Einer meiner Favoriten ist der weiße Grenache. Ich würde ihn gern mit einer Mousse aus gestampften weißen Bohnen, gewürzt mit Salbei und einer Sauce aus Muscheln und geschmortem Seebarsch kombinieren.“Von der Qualität der Weine ist auch Denise Medrano aus Großbritannien, Gründerin und Herausgeberin des Magazins „The Wine Sleuth“, angetan. Aber auch andere Jury-Mitglieder, wie der diesjährige Juryvorsitzende und Weinberater Olivier Dauga aus Frankreich, sind von der Collection 2016 begeistert.Weine der Pays d’Oc IGP Collection 2016:• Collines du Bourdic - Le Prestige - Chardonnay - Weiß - 2015• Domaine Gayda - Figure Libre Chenin Blanc - Chenin blanc - Weiß - 2014 BIO• Domaine La Provenquière - P Sémillon Vermentino - Semillon/Vermentino-Weiß 2015• Domaines Paul Mas - Mas des Tannes Grenache Blanc - Grenache blanc - Weiß - 2015 BIO• Les Costières de Pomerols - Beauvignac - Chardonnay - Weiß - 2015• Les Hauts de Janeil - Grenache-Viognier - Grenache Blanc / Viognier - Weiß - 2015• Domaine Mas de Madame - Muscat sec - Muscat à petits grains - Weiß - 2015• Mas La Chevalière - Vignoble Peyroli - Chardonnay - Weiß - 2013• Domaine Aigues-Belles - Cuvée Nicole - Assemblage - Rot - 2013 BIO• Alma Cersius - Terra Patres - Assemblage - Rot - 2012• Calmel & Joseph - Villa Blanche Marselan - Marselan - Rot - 2014• Domaine Condamine Bertrand – Elixir - Assemblage - Rot - 2014• Domaine de Brau - PURE Pinot Noir - Pinot Noir - Rot - 2015 BIO• Domaine de la Baume - Syrah - La Jeunesse - Syrah - Rot - 2015• Valensac – Le Domaine - entre nous selon Valensac - Petit Verdot - Rot - 2014• Domaine du Grand Chemin - JMF - Cinsault / Pinot Noir - Rot - 2014• Domaine du Grand Chemin - Clos Rogé - Assemblage - Rot - 2013• Domaine Picaro’s - Amano - Syrah/Grenache - Rot - 2013• Domaine Gayda - Chemin de Moscou - Assemblage - Rot - 2013 BIO• Les Vignobles Foncalieu - Le Versant Syrah - Syrah - Rot - 2015• Mas du Salagou - Cinérite - Assemblage - Rot - 2013 BIO